Gerechte Punkteteilung! Spittal und Treibach liefern sich unterhaltsames Duell

Details Samstag, 21. Oktober 2023 10:27

Ein Match mit Topspielcharakter fand an diesem Freitag in der 14. Runde der Kärntner Liga statt. Der Vorjahreszweite, der SV Sportastic Spittal, welcher in dieser Saison noch ein wenig unter seinen Erwartungen kickt, traf auf den Regionalliga-Absteiger und Tabellenführer der laufenden Spielzeit, den SK Treibach. Nach 90 Minuten stand im Endeffekt ein 2:2 auf der Anzeigetafel, beide Teams konnten einen Punkt aus dieser Begegnung mitnehmen.

Doppel-Elfer bringt Treibach in Führung

Die Anfangsphase gehörte den Oberkärntner Gastgebern. Sie waren es auch, die das vermeintliche 1:0 erzielten, doch Schiedsrichter Jürgen Hartenberger sah das anders und erkannte den Treffer der Spittal ab. Als alle dachten, es würde mit einem torlosen Unentschieden in die Kabine gehen, passierten in der Spittaler Hintermannschaft zwei unglückliche Fouls, welche beide einen Strafstoß zur Folge hatten. Beide Male ließ sich Lukas Pippan diese Chance nicht entgehen und stellte kurz vor dem Pausenpfiff, in einer eigentlich ausgeglichenen Hälfte auf 2:0 für die Gäste aus Treibach.

Spittal gibt nicht auf und holt sich einen Punkt

Sichtlich verunsichert nach den zwei Gegentreffern kamen die Hausherren nach Wiederanpfiff aus der Kabine. Doch dann sollte sich das Blatt wenden, als Adrian Steurer in der 53. Minute einen Freistoß sehenswert in den Maschen unterbrachte. Sie hatten neuen Mut geschöpft und schon sechs Minuten drauf sollte dies sich erneut aufs Ergebnis auswirken. Nach einer Eckballvariante verwandelte Tristan Brükk zum 2:2-Ausgleich. In weiterer Folge ging es in einer flotten zweiten Hälfte immer wieder hin und her, wobei aber kein Treffer mehr erzielt wurde. Mit dieser Punkteteilung bleibt der SK Treibach weiterhin ungeschlagen am ersten Tabellenrang, während sich der SV Spittal auf Rang sieben platziert.

Philipp Dabringer, Trainer SV Spittal:

„In einer eigentlich ausgeglichenen ersten Hälfte gingen wir kurz vor der Pause durch vertretbare Elfmeter in Rückstand. Trotzdem schafften wir es aber mit zwei Treffern zurückzukommen – ein verdientes Unentschieden mit einem gewonnenen Punkt für uns also. Wir legten eine gute Leistung gegen den Tabellenführer an den Tag, was uns einmal wieder bewies, dass wir die Qualität haben, jedes Spiel zu gewinnen. Dennoch müssen wir in den nächsten Spielen darauf schauen, unsere Defensiv zu stabilisieren. Durchschnittlich zwei Gegentore in einem Match sind einfach zu viel.“

Die kommenden Aufgaben der beiden Mannschaften sehen wie folgt aus: Der SV Spittal muss nächste Woche auswärts beim SV St. Jakob im Rosental auflaufen, während Treibach den ATSV Wolfsberg zu Gast hat.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.