Wolfsberg macht mit Heimsieg über Lendorf Sprung aus hinterem Tabellendrittel

Details Freitag, 20. Oktober 2023 22:32

Lendorf prallte auf ATSV Wolfsberg und verlor das Spiel am Freitag im Rahmen der 14. Runde in der Kärntner Liga mit 0:3.

Entscheidung in der Schlussviertelstunde

Die Gäste wirken zunächst dynamischer und engagierter, bekamen dann aber eine "kalte Dusche" serviert: Der ASCO ATSV Wolfsberg ging durch Marcel Maximilian Stoni in der 23. Minute in Führung. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. In der 77. Minute überwand der ATSV Wolfsberg die Abwehr des FC Lendorf und beförderte das Leder ins gegnerische Netz. Mit dem 3:0 sicherte Stoni Wolfsberg nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (89.). Er traf vom Elfmeterpunkt. Am Ende verbuchte der ASCO ATSV Wolfsberg gegen Lendorf die maximale Punkteausbeute.

Beim ATSV Wolfsberg präsentierte sich die Abwehr angesichts 29 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (30). Das Heimteam ist seit drei Spielen unbezwungen.

Im Angriff weist der FC ROBINIG Lendorf deutliche Schwächen auf, was die nur 15 geschossenen Treffer eindeutig belegen.

Wolfsberg setzte sich mit diesem Sieg vom FC Lendorf ab und nimmt nun mit 17 Punkten den zehnten Rang ein, während Lendorf weiterhin zwölf Zähler auf dem Konto hat und den 15. Tabellenplatz einnimmt. Zwei Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen hat der FC ROBINIG Lendorf momentan auf dem Konto. Der ASCO ATSV Wolfsberg bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, zwei Unentschieden und sieben Pleiten.

Nächster Prüfstein für den ATSV Wolfsberg ist der SK Treibach (Sonntag, 15:30 Uhr). Der FC Lendorf misst sich am selben Tag mit ATUS Fliesen Koller Velden (16:00 Uhr).

Kärntner Liga: ASCO ATSV Wolfsberg – FC ROBINIG Lendorf, 3:0 (1:0)

89 Marcel Maximilian Stoni 3:0

77 Mario Mueller 2:0

23 Marcel Maximilian Stoni 1:0

