SV Donau Klagenfurt bestätigt gegen Ferlach seinen Aufwärtstrend

Details Samstag, 21. Oktober 2023 20:54

SV Donau Klagenfurt errang am Samstag im Zuge der 14. Runde in der Kärntner Liga einen 2:0-Sieg über Ferlach. Die Beobachter waren sich einig, dass der ATUS Ferlach als Außenseiter in das Spiel gegangen war - der Heimsieg kam daher nicht von ungefähr.

Zwei Elfmeter vergeben, aber dennoch siegreich!

Donau Klagenfurt startete forsch und dynamisch, vergab im ersten Durchgang glich zwei Elfmeter (16./39.), die der Gste-Schlussmann Bernhard Markun glänzend parierte. Die erste Hälfte neigte sich dem Ende zu, als Damjan Jovanovic vor 270 Zuschauern zum 1:0 für SV Donau erfolgreich war. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchten lediglich die Gastgeber, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. In der 66. Minute erhöhte Maximilian Trappitsch, der kurz davor eingewechselte wurde, via satten Abschluss auf 2:0 für SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht. Mit dem Ende der Spielzeit strich SV Donau Klagenf. gegen Ferlach die volle Ausbeute ein.

Der Zu-null-Sieg lässt SV Donau passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht ist die funktionierende Defensive, die erst 14 Gegentreffer hinnehmen musste. Nur zweimal gab sich SV Donau Klagenf. bisher geschlagen.

Nach 14 absolvierten Begegnungen nimmt der ATUS Ferlach den 14. Platz in der Tabelle ein. Drei Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

Ferlach kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit drei Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet SV Donau derzeit auf einer Welle des Erfolges. Drei Siege und zwei Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Am kommenden Sonntag trifft SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht auf den ASKÖ Köttmannsdorf, der ATUS Ferlach spielt tags zuvor gegen den SVG Bleiburg.

Kärntner Liga: SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht – ATUS Ferlach, 2:0 (1:0)

66 Maximilian Trappitsch 2:0

44 Damjan Jovanovic 1:0

