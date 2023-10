SV Kraig zelebriert verdienten Heimerfolg über VST Völkermarkt

Details Samstag, 21. Oktober 2023 21:21

Am Samstag verbuchte der SV Hirter Kraig einen 3:1-Erfolg gegen den VST Völkermarkt. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich SV Kraig die Nase vorn. Man stand sich an Spieltag 14 gegenüber.

Ungefährdeter Heimsieg

Die erste Halbzeit endete trotz einiger Einschussmöglichkeiten auf beiden Seiten ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Martin Franz Alexander Lamzari erzielte vor 300 Zuschauern das 1:0 via Elfmeter. In der 60. Minute erhöhte Sebastian Hertelt auf 2:0 für den SV Hirter Kraig. Lukas Anton Olschnig war zur Stelle und markierte das 1:2 von Völkermarkt (65.). SV Kraig schoss in der 76. Minute das Tor zum 3:1 - Sebastian Hertelt traf via Fersler. Als Valentin Safran nur sieben Minuten später die Ampelkarte sah, schien die Partie zugunsten der Heimmannschaft entschieden. In den 90 Minuten war der SV Hirter Kraig im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als der VST Völkermarkt und fuhr somit einen 3:1-Sieg ein.

Durch den Erfolg rückte SV Kraig auf die 11. Position der Kärntner Liga vor. In den letzten fünf Partien rief der SV Hirter Kraig konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Bei Völkermarkt präsentierte sich die Abwehr angesichts 27 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (24). Nach 14 absolvierten Begegnungen nimmt der Gast den achten Platz in der Tabelle ein. Der VST Völkermarkt verliert weiter an Boden und bleibt auch im vierten Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Nächster Prüfstein für SV Kraig ist der KAC 1909 (Sonntag, 16:00 Uhr). Völkermarkt misst sich am selben Tag mit SC Landskron (15:00 Uhr).

Kärntner Liga: SV Hirter Kraig – VST Völkermarkt, 3:1 (0:0)

76 Lukas Hoeberl 3:1

65 Lukas Anton Olschnig 2:1

60 Sebastian Hertelt 2:0

47 Martin Franz Alexander Lamzari 1:0

