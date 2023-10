KFV-Cup: Zusammenfassung Achtelfinale

Details Freitag, 27. Oktober 2023 16:31

Rund um den Nationalfeiertag wurden im Villacher Bier/KFV-Cup die Achtelfinalpartien ausgespielt. Neben einigen Favoritensiegen gab es auch erneut Überraschungen in dieser Runde mit denen wohl die wenigsten gerechnet hätten. So gibt es in den acht Begegnungen wieder einiges zu berichten.

Vorjahressieger SAK fliegt im Elferschießen aus dem Cup

Der Sieger des KFV-Cups 2022/23 hieß SAK Klagenfurt. Die Absteiger aus der Regionalliga zogen auch in diesem Jahr wieder ins Achtelfinale ein und trafen dort auf den TSV Grafenstein. Nachdem das Spiel lange so dahinplätscherte, wurde es erst in der Schlussphase spannend. Den Führungstreffer von Kristjan Sredojevic für den SAK in der 84. Minute glich Roland Krenn zwei Minuten später aus und schickte dadurch die beiden Teams ins Elferschießen. Als dort Uros Palibrk und Toni Dullnig für die Gäste vergaben und Lukas Sadnik den entscheidenden Elfmeter verwandelte, war das Aus des SAK besiegelt – der TSV Grafenstein steht im Viertelfinale.

Wilder Schlagabtausch zwischen Ledenitzen und Launsdorf

Eigentlich ist 5:4 ein gängiges Ergebnis im Cup, wenn es ins Elferschießen geht. Dass dieses jedoch nach der regulären Spielzeit bereits auf der Anzeigetafel steht, ist hingegen eher selten. Genauso geschah es aber in einem wilden Schlagabtausch zwischen der DSG Ledenitzen und dem SC Launsdorf. Die Treffer von Fabian Gangl und Lukas Pietsch für die Gäste wurden noch vor der Halbzeit von Markus Mikl und zweimal Enis Musanovic gedreht. Benjamin Ressmann, der ins eigene Tor traf, sowie erneut Enis Musanovic, Haris Halilovic und Raphael Krapesch sorgten schlussendlich für das 5:4-Endergebnis, bei dem die DSG Ledenitzen am längeren Ast saß.

Favoritenschreck Nötsch siegt erneut gegen Kärntnerligisten

Wie auch in den Matches gegen Hermagor und Velden, ging der ATUS Nötsch gegen den VST Völkermarkt als Underdog ins Spiel. Schon in der ersten Hälfte zeigten die Hausherren aber wieder ihre Qualitäten als Favoritenschreck. So waren Christian Lussnig und Matthias Maierhofer mit einem Eigentor schuld daran, das nach 45 ein 2:0 für Nötsch auf der Anzeigetafel zu sehen war. Trotz Druck der Gäste aus Völkermarkt schafften sie es nur einen Treffer durch Oliver Kuester zu erzielen – zu wenig und so steigt der ATUS Nötsch überraschend ins Viertelfinale auf.

Dellach/Gail lässt Spittal wenig Meter

Die Zuseher durften ein hochklassiges Match zwischen zwei Spitzenteams im Kärntner Fußball erwarten und es ging auch mit viel Schwung los. Maximilian Wastian brachte Dellach in Führung, ehe Adrian Steurer per Freistoß kurz darauf wieder alles auf Null setzte. Als aber Tristan Brükk aufgrund einer Tätlichkeit mit Rot vom Platz flog, machten die Dellacher mit zehn Spittalern in der zweiten Hälfte kurzen Prozess. Saso Kovacevic mit einem Doppelpack sowie der für ihn eingewechselte Anton Ereiz entschieden die Partie klar zugunsten der Gäste mit 4:1.

Blick ins Viertelfinale

Somit stehen nun vier Kärntnerliga-Vereine, zwei Unterliga-Clubs sowie zwei Erste-Klassen-Mannschaften im Viertelfinale des Villacher Bier/KFV-Cups. Dieses wurde schon ausgelost und die Begegnungen sehen wie folgt aus:

SVG Bleiburg – KAC1909

ASKÖ Köttmannsdorf – ATSV Wolfsberg

DSG Ledenitzen – TSV Grafenstein

ATUS Nötsch – SV Dellach/Gail

Ausgetragen werden die Partien noch in diesem Jahr, angesetzt sind die Spiele auf den Samstag nach dem Ende der Herbstsaison, am 11.11.

