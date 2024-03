SK Treibach startete erfolgreich in die Rückrunde

Spielberichte

In einem packenden Rückrundenauftakt standen sich der Tabellenführer SK Treibach und die Austria Amateure gegenüber. Vor den Augen von 350 begeisterten Zuschauern lieferten sich die beiden Teams ein spannendes Duell. Am Ende behielt Treibach die Oberhand und sicherte sich mit einem überzeugenden 2:0-Sieg einen erfolgreichen Start in die Rückrunde. Das Hinspiel endete mit einem 1:1.

Klarer Pausenstand

Der SK Treibach geriet zu Beginn des Spiels durch die aggressive Spielweise der Amateure unter starken Druck. Doch mit jedem verstrichenen Moment fand die Heimelf immer besser ins Spiel und konnte zunehmend gefährliche Torchancen erarbeiten. In der 33. Minute brach dann der Bann: Eine geschickte Balleroberung in der eigenen Hälfte leitete einen präzisen Pass in die Spitze auf Vaschauner ein, der im eins gegen eins Duell die Oberhand behielt und Treibach mit 1:0 in Führung brachte. Nur wenige Minuten später folgte eine beeindruckende Kombination über Muharemovic, Pippan und schließlich Serdarevic, der mit einer brillanten Einzelaktion das 2:0 in der 41. Minute erzielte.

Die Austria Amateure resignierten nicht

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich das Spiel etwas komplizierter für Treibach. Zunächst versäumte es die Mannschaft, ihre Führung auf ein komfortables 3:0 auszubauen, während die Gäste den Druck stetig erhöhten. Trotz dieser Herausforderungen verteidigte Treibach geschickt und hielt hinten die Null. Die Gäste machten es sich jedoch selbst schwer, als sie sich in der 82. Minute mit einer gelb-roten Karte schwächten. Dieser Platzverweis gab Treibach zusätzliche Sicherheit und erleichterte es ihnen, den Sieg über die Zeit zu bringen.

So steht es um die Teams:

Der SK Treibach behauptet weiterhin souverän den ersten Tabellenrang mit einer beeindruckenden Bilanz von neun Siegen, sieben Unentschieden und lediglich einer Niederlage. Diese konstante Leistung sichert ihnen eine starke Position in der Liga und unterstreicht ihre Ambitionen auf den Titel. Als nächste Herausforderung steht den Kurstädtern auswärts das Spiel gegen Ferlach bevor.

Die Austria Klagenfurt Amateure befinden sich aktuell auf dem 8. Tabellenrang mit insgesamt 22 Punkten. Diese Bilanz setzt sich aus sechs Siegen, vier Unentschieden und sieben Niederlagen zusammen. Trotz einer gewissen Unbeständigkeit in den Ergebnissen haben die Amateure gezeigt, dass sie in der Lage sind, mit den Gegnern auf Augenhöhe zu spielen. Ihr nächstes Spiel findet vor heimischem Publikum statt, wenn sie auf den SV St. Jakob treffen.

Stimme zum Spiel:

Stefan Weitensfelder, Sportlicher Leiter SK Treibach:

„Anfangs war es schwer für uns, wir wurden aber immer stärker und belohnten uns mit 2 Toren. Zweite Halbzeit haben wir leider das 3:0 nicht machen können, wurden dann auch unter Druck gesetzt. Im Endeffekt kann man sagen, dass es ein verdienter Sieg war und ein erfolgreicher Start in die Rückrunde.“

Die Besten: Treibach Böck (Tor), Vaschauner (Sturm), Wachernig (Verteidigung) bzw. Klagenfurt Amateure keiner

