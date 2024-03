ATSV Wolfsberg nutzte eiskalt jede Chance und feierte einen fulminanten Auftaktsieg gegen St.Jakob

Spielberichte

Details Samstag, 23. März 2024 14:25

Zum Rückrundenauftakt in der Kärntner Liga stand ein spannendes Duell bevor, der ATSV Wolfsberg war zu Gast beim SV St. Jakob. Die Wolfsberger konnten im Hinspiel einen überzeugenden 4:1-Sieg verbuchen. Aber auch im Rückrundenspiel drehte sich das Blatt nicht , der ATSV Wolfsberg ging wieder als Sieger hervor und konnte mit einem klaren 2:5 drei Punkte mit nach Hause nehmen.

Sechs Tore in der ersten Hälfte!

Die erste Halbzeit des Spiels gestaltete sich äußerst torreich. Schon in der 3. Minute gelang es dem Kapitän des ATSV Wolfsberg, Pfennich, mit einem präzisen Schuss aus 20 Metern, sein Team mit 0:1 in Führung zu bringen. Trotz aller Bemühungen der Heimmannschaft nach vorne zu kombinieren, blieb sie zunächst erfolglos. In der 30. Minute erhöhte Lukas Brunner auf 0:2 für die Gäste. Jedoch konterten die Rosentaler schnell und erzielten durch einen sehenswerten Freistoß von Thomas Ogradnig das 1:2. Kurz vor dem Halbzeitpfiff nutzten die Wolfsberger erneut eine Chance, um mit 1:3 durch Maximilian Sorger und 1:4 durch Mario Müller davonzuziehen. Dennoch gelang es Florian Schaller in der Nachspielzeit des ersten Abschnitts, auf 2:4 zu verkürzen.

Wolfsberg verwaltete gut – St. Jakob blieb bemüht

In der zweiten Halbzeit des Spiels zwischen Wolfsberg und St. Jakob fehlte es an Dynamik, während Wolfsberg seine Führung geschickt verwaltete. St. Jakob bemühte sich zwar nach vorne zu spielen, blieb jedoch ohne zählbaren Erfolg. Die Gäste beherrschten das Geschehen und setzten dem Spiel in der 79. Minute mit dem Tor von Berat Alegöz zum 2:5-Endstand die Krone auf. Kurz vor Abpfiff sorgte eine umstrittene Entscheidung für Aufsehen, als Fabio Putzl in der 89. Minute eine gelb-rote Karte erhielt. Trotz der Bemühungen von St. Jakob blieb Wolfsberg souverän und sicherte sich einen verdienten Sieg.

So steht es um die Teams:

Der SV St. Jakob findet sich derzeit mit vier Siegen, zwei Unentschieden und elf Niederlagen auf dem vorletzten Tabellenplatz wieder. In ihrem nächsten Spiel gegen die Austria Amateure strebt man nach Punkten, um sich in der Tabelle zu verbessern. Währenddessen konnte der ATSV Wolfsberg mit diesem Auswärtssieg den fünften Platz in der Tabelle erobern. Mit insgesamt acht Siegen, zwei Unentschieden und sieben Niederlagen sind die Wolfsberger auf einem guten Weg. Ihr nächstes Spiel gegen den SV Kraig verspricht eine weitere Herausforderung auf dem Weg Richtung ÖFB-Cup Platz.

Stimme zum Spiel:

Alexander Stroj, Trainer St. Jakob:

„Leider lagen wir früh zurück, konnten aber trotzdem hauptsächlich auf ein Tor spielen. Wolfsberg war sehr effizient, stand hinten solide. Wir konnten uns leider im letzten Drittel nicht mit Zählbarem belohnen. Zweite Halbzeit war das komplette Gegenteil. Das Spiel verlor beidseitig an Fahrt und so müssen wir uns leider im Auftakt geschlagen geben.“

Die Besten: St.Jakob keiner bzw. ATSV Wolfsberg (Mannschaft)

