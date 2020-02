Zusammenhalt als großes Plus - St. Michael/Lav. will unter die Top-5!

Details Dienstag, 04. Februar 2020 06:53

Mit 26 Punkten am Konto überwintert der FC St. Michael/Lav. an der guten sechsten Tabellenstelle der Unterliga Ost. Eine tolle Ausgangslage, kann man doch absolut befreit und ohne Druck in das Frühjahr gehen und wer weiß, was mit einer guten Rückrunde noch möglich ist. Der Rückstand auf Tabellenführer ASK Klagenfurt beträgt nur 10 Punkte - als Ziel setzt man sich in St. Michael aber "nur" einen Top-5 Platz. Eine realistische Vorgabe, denn da dazu fehlen überhaupt nur drei Zähler.

Schwacher Start, tolles Finish

"Im Großen und Ganzen waren wir mit dem Herbstdurchgang zufrieden. Nach einem schwachen Start (sehr gut gespielt, allerdings keine Punkte) konnten wir in den letzten neun Spielen überzeugen. Wer weiß, was mit einem besseren Start möglich gewesen wäre", sagt Michael Kirisits, der sportliche Leiter des FC St. Michael im Lavanttal.

Tolles Mannschaftsgefüge

"Highlight war für mich definitiv der Zusammenhalt. Nach einem solchen Start brechen Mannschaften oft auseinander. Der FCM hat aber Charakter bewiesen und sich selbst aus dem Schlamassel gezogen - eine geile Truppe", streut Kirisits seiner ganzen Mannschaft Rosen.

Foto (Sobe/Archiv): Michael Kirisits (re.) legte mit seiner Truppe ein tolles Finish hin!

Unter die Top-5

"Im Frühjahr wollen wir unsere Siegesserie fortsetzen und einen Platz unter den ersten 5 erreichen", gibt man eine realistische Marschrichtung vor. "Wir haben ausgezeichnete Trainingsbedingungen, ein Trainingslager ist nicht nötig. Höchstens ein Teambuilding, bei dem auch das eine oder andere Bier getrunken wird", erklärt der sportliche Leiter.

Transfers und Vorschau

"Verlassen hat uns leider Hansi Jöbstl in Richtung Preitenegg - er wollte höher hinauf", schmunzelt Michael Kirisits und ergänzt: " Als Zugang können wir den Rückkehrer aus der Steiermark Michael Leopold begrüßen."

Event: am 14. März steigt das 3. Sportfest in der Eventhalle St. Michael - mit dabei die Stockhiatla.

