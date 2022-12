ASV zufrieden mit der Herbstsaison

Details Donnerstag, 15. Dezember 2022 15:52

Der Annabichler Sportverein liegt nach der Herbstmeisterschaft auf dem 7. Platz in der Tabelle. Ein Abschneiden, das Trainer Wolfgang Thun-Hohenstein zufrieden stimmt. Sorgen bereiten ihm ungelöste Infrastrukturfragen.





Überwintert mit dem ASV auf Rang 7: Wolfgang Thun-Hohenstein. Foto: ASV/KK

Drei Runden Co-Leader, Sieg in Grafenstein, Zufriedenheit in Annabichl

Voriges Jahr befanden sich die Königsblauen noch bis zur letzten Runde im Abstiegskampf, in der laufenden Saison kamen die Schützlinge von Wolfgang Thun-Hohenstein ausgezeichnet aus den Startlöchern, schlugen im August das hochfavorisierte Grafenstein auswärts mit 2:1 und bekamen im Nachtrag bei St. Stefan (1:1) sogar die Möglichkeit zur Tabellenführung. Nach der ersten Niederlage gegen Wölfnitz pendelte sich der ASV einstellig ein.

Trainer Thun-Hohenstein resümiert zufrieden: „Wir haben einige junge Spieler von der 1b erfolgreich eingebaut. Die Routiniers führen sie an.“ Der Coach hebt ungern jemanden hervor, der Name Giuliano Popodi fällt dann aber doch. Kein Wunder, der Youngster entwickelte sich im Laufe der Saison zum Stammspieler, erzielte fünf Treffer. Im Winter sind keine Transfers geplant: „Ich ziehe noch den einen oder anderen von der 1b hoch, die Spielerentwicklung ist ein wichtiges Ziel“, so Thun-Hohenstein, der in der Tabelle „einstellig“ bleiben möchte.

Suboptimale Trainingsbedingungen

Die in die Jahre gekommene Infrastruktur bereitet Thun-Hohenstein Kopfschmerzen: „De facto ist ab Oktober kein ordentliches Training mehr möglich“ spielt er auf die Licht- und Platzverhältnisse am Vorplatz an, „das gilt nicht nur für die Kampfmannschaft, sondern besonders für die 14 ASV-Nachwuchsteams. Der ASV ist ein schlafender Riese in Klagenfurt. Das Potenzial, das hier drinsteckt, kann man mit diesen Bedingungen nicht wecken.“

Diskutiert wurde in den vergangenen Jahren sowohl eine Revitalisierung der bestehenden Anlage als auch ein neues Sportzentrum „Nord“.