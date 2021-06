Das Fußballwunder blieb für Grafenstein aus!

Details Sonntag, 27. Juni 2021 18:22

Nichts aus dem Aufstieg wurde es für TSV Grafenstein, der benötigte Kantersieg gegen die SK Austria Klagenfurt Amateure hing nicht annähernd in der Luft. Vielmehr gab es beim 2:2 im Karawankenstadion unter dem Strich ein Chancenplus für die Hausherren, die damit die Saison auf Rang beenden. Damit leistete die Austria St. Andrä Schützenhilfe, die WAC-Youngsters steigen auf.

Das wohlweislich sehr offensiv eingestellte Grafenstein ging früh in Führung, Fabio Miklautz drehte in der 12. Minute jubelnd ab. Das war ein Weckruf für die Amateure, die fortan weite Teile des Spiels bestimmten und sich Chance um Chance erarbeiteten. Bis zum Seitenwechsel drehten die Heimischen das Spiel nach Toren von Josip Pejic (20.) und Sascha Ortner (37.). Letzterer wurde erst zwei Minuten davor von Trainer Karl Micheu für Ishak Osmanovic eingewechselt. Mit dem 2:1 ging es in die Kabinen, es hätte durchaus höher stehen können. Grafenstein musste gar zweimal in Hälfte eins wechseln, für Florian Egger und Maximilian Pichler war der Arbeitstag rasch vorbei.



Bei Grafenstein war klar, dass nur ganz besondere Umstände wie frühe Treffer in Verbindung mit Karten noch etwas für die Tabelle bewirken konnten. Dafür erwies sich die Austria aber zu clever und zu spielstark. Nachdem die Austria weitere Chancen vergab besann sich Grafenstein doch seines Status als Spitzenteam in der ULO, wenn schon nicht aufsteigen, dann halt zumindest ausgleichen lautete die Parole im drückend heißen Karawankenstadion, wo lediglich 50 Zuschauer zugelassen waren. Arnold Gross schaffte den Ausgleich nach 66 Minuten, dabei blieb es auch bis zum Schlusspfiff.