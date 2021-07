3:3 gegen Donau! Torfestival bei der Rückkehr von Kappel in die Unterliga!

Details Sonntag, 25. Juli 2021 22:24

Die Rückkehr vom SC RAIKA Kappel in die Unterliga war gleich von einem Feuerwerk geprägt. Sechs Tore sahen die Fans beim Auftakt gegen SV Donau Klagenfurt - St. Ruprecht, gerecht auf beide Seiten verteilt. Ganz so glücklich waren hinterher beide nicht über diese Verteilung.

Luka Prasnikar-Festspiele in der ersten Stunde

Donau stellte sich auf das Spiel von Kappel mit vielen hohen Bällen auf die spitze prinzipiell gut ein, hat das lt. Trainer Thun-Hohenstein auch im Vorfeld geübt, aber Prasnikar wurde von den Grünweißen entweder vernachlässigt, oder sträflich bedient.

Beim 1:0 reklamierten die Gäste Abseits, Schiedsrichter Dietz und sein Assistent blieben davon aber unbeeindruckt und baten die Gäste zur Mittelauflage. Dieser Minimalrückstand nach 18 Minuten war noch kein Beinbruch, als aber Donau-Defender Patrick Kramer nach 59 Minuten Prasnikar die Kugel frei Haus servierte, wurden die Gäste sichtbar nervös. Das nützte Kappel mit einem klassischen Doppelschlag. Donau noch von der Rolle, Kappel nützt Zuordnungsprobleme zu einem Blitzeinwurf, mit dem die Donau-Abwehr aufgerissen war. Prasnikar nützte das in Seelenruhe zu seinem dritten Treffer (60.)

Kappel wechselt erzwungen, Riesen-Donau-Comeback

Die St. Ruprechter lagen zwar 0:3 zurück, der Spielverlauf spiegelte das Zwischenergebnis aber keineswegs diese Begegnung auf Augenhöhe wider. Kappel-Trainer musste wechseln, es stellten sich Wehwehchen ein, auch beim Donau-Schreckgespenst Prasnikar, der unmittelbar nach seinem Triplepack das Feld verließ.

Die Gäste kamen schnell durch Said Djulic zum ersten Treffer, das Vertrauen, doch noch was mitzunehmen war wieder gegeben. Spielerisch waren die Gäste nun obenauf, erzwangen im Finish nach einer schönen Ballstafette einen Elfer- ein Fall für Nikola Andrijevic. Der Anschlusstreffer war da- runde 10 Minuten ging es noch. In der 87. Minute schraubte sich Emre Yalcin hoch. Der zweite Angreifer wurde dabei von Boyo Jarjue wunderbar bedient, der Flügelflitzer überwand zwei Gegner und brachte die Flanke auch noch an.

So endete die Begegnung mit einem letztlich gerechten 3:3-Remis, mit dem am Ende keiner zufrieden war. Die einen, weil sie ein 3:0 aus der Hand gaben. Die anderen, weil sie aus ihrer Sicht vermeidbare Tore kassierten. So ist eben der Fußball.

Stimmen zum Spiel:

Karl Schweighofer (Trainer Kappel): “Top Leistung meiner Mannschaft in den ersten 70 Minuten mit einem überragenden Prasnikar. Leider musste aufgrund von Beschwerden Schlüsselpositionen gewechselt werden und dadurch haben wir den Zugriff verloren. Aber wir sind angekommen und wissen wo wir uns noch weiter entwickeln müssen.”

Wolfgang Thun-Hohenstein (Trainer Donau): “Das war das erwartete sehr schwere Spiel in Kappel. Da werden noch viele Punkte lassen. Meine Mannschaft machte vermeidbare Fehler, bewies aber nach dem 0:3 eine riesige Moral.”



Die Besten: Luka Prasnikar (St.) bzw. Said Djulic (AbRe) & Kevin Puschl Schliefnig (IV)