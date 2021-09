Eisenkappel-Sieg im 6-Punkte-Derby bei Gallizien!

Details Sonntag, 26. September 2021 22:05

Am Sonntag begrüßte SV Gallizien FC Eisenkappel. Die Begegnung ging mit 4:2 zugunsten der Gäste aus. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte konnte die Truppe von Bernhard Starz doch noch jenen Zacken zulegen, der für einen Auswärts-Dreier nötig war.

Ausgeglichene erste Hälfte

Gallizien erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Luka Zalokar traf in der dritten Minute zur frühen Führung, ein echtes Gastgeschenk, das die Abwehr von Eisenkappel darbot. Lange währte die Freude der Heimmannschaft nicht, denn schon in der achten Minute schoss Tine Tramte den Ausgleichstreffer für FC Eisenkappel. Ein schöner Treffer, bei dem vorher einige Gallizien-Spieler schwindlig gespielt wurden.

Jan Philipp Schippel brachte Eisenkappel erstmals mit einem Schuss aus rund 22 Metern in Front, eine Führung, die Gallizien nochmals beantworten konnte. Christian Markoutz schoss für SV Gallizien in der 39. Minute das zweite Tor. Der Kapitän profitierte dabei von abermaligen Schlampereien in der Hintermannschaft von Eisenkappel, was Bernhard Starz zur Weißglut brachte. Der Ausgleich war freilich verdient, weil Gallizien in der ersten Halbzeit mehr für die Offensive leistete. Dennoch sorgte noch vor dem Seitenwechsel Florian Opietnik mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für Gallizien. Er traf per Kopf nach einem Standard, ganz glücklich sah Gallizien dabei nicht aus.

Mit "Basics" den Sieg festgehalten

Eigentlich war die Führung gegen den Spielverlauf, wie Eisenkappel-Trainer Bernhard Starz am besten wusste. Er stellte daher in der Pause trotz der Führung etwas um, gab ein "back to the basics" als Parole aus. Das wirkte sich dann aus, Gallizien ließ in der zweiten Halbzeit zwar nicht den Schwung vom ersten Durchgang vermissen, erhielt aber nicht mehr so viele Torchancen. Mit denen ging Eisenkappel einfach effektiver um, abermals Florian Opietnik entschied mit einem schönen Heber endgültig diese Begegnung.

Gallizien wurde in den letzten acht Runden nach beachtlichem Start durchgereicht. Eisenkappel wiederum hat sich nun an das rettende Ufer festgekrallt. Am kommenden Sonntag tritt SV Gallizien bei SK Austria Klagenfurt Amateure an, während Eisenkappel einen Tag zuvor ASKÖ Wölfnitz empfängt.

Stimme zum Spiel

Bernhard Starz (Trainer Eisenkappel): "Derbysieg und aus den Abstiegsrängen raus, das war wirklich zwei Fliegen mit einer Klatsche zu schlagen."

Die Besten (Eisenkappel): Florian Opietnik (St) und Toni Smrtnik (IV)

Unterliga Ost: SV Gallizien – FC Eisenkappel, 2:4 (2:3)

3 Luka Zalokar 1:0

8 Tine Tramte 1:1

29 Jan Philipp Schippel 1:2

39 Christian Markoutz 2:2

43 Florian Opietnik 2:3

60 Florian Opietnik 2:4

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!