Trainereffekt! Gallizien gewinnt gegen Mittlern!

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 21:07

Bei SV Gallizien gibt es seit dieser Woche mit Andreas Pöck einen neuen Trainer. Das erste Spiel gegen ASKÖ Mittlern war bereits von Erfolg gekrönt, nach langen zwei Monaten Warten konnte wieder eine Siegesparty in der Gallizien-Kabine stattfinden, was sich auch auf die Tabelle positiv auswirkt.

Es geht um Selbstvertrauen

Mittlern konnte in den letzten Runden immer wieder zig Ausfälle gut verkraften und galt (obwohl immer noch ersatzgeschwächt) folgerichtig als Favorit in dieser Begegnung. Diesmal aber konnten die Gäste nicht das Spiel aufziehen, mit dem sie den Gegner ständig in Verlegenheit bringen. Nach offenen ersten 20 Minuten bekam Gallizien immer mehr Spielanteile, der auf den Flügel beorderte Daniel Rutnig holte nach etwas mehr als einer halben Stunde einen Elfmeter heraus, den Stefan Franz souverän verwertet (33.). Vor der Pause Pech für die Huber-Elf, als der Ball von Teenager Nico Sorger von der Linie gekratzt wurde. Keeper Marcel Repnik war bereits geschlagen.

Gallizien fixiert den ersten Sieg sei 6. August

Die Gastgeber kontrollierten im zweiten Durchgang zunehmend das Geschehen, Mittlern zeigte nicht die gewohnte Präsenz am Platz und leistete sich zum 0:2 zudem einen schweren Eigenfehler. Torhüter und Innenverteidigung stoßen dabei zusammen, Luka Zalokar nützt die Situation aus und trifft aus spitzem Winkel zum 2:0, die Vorentscheidung, obwohl noch über 30 Minuten auf der Uhr standen (58.).

Mittlern versuchte zwar eine Schlussoffensive, Gallizien war aber dem 3:0 über Sorger & Zalokar näher als die Gäste dem Anschlusstreffer. Der Erfolgslauf vom Aufsteiger wurde somit eingebremst, umgekehrt bugsiert der Dreier das zuletzt durchgereichte Gallizien wieder über den Strich.

SV Gallizien tritt am kommenden Samstag bei SC jobcreativ St. Stefan an, Mittlern empfängt am selben Tag ASKÖ Wölfnitz.

Stimme zum Spiel

Andreas Pöck (Trainer Gallizien): "Ich hatte die Mannschaft erst dreimal beim Training und natürlich gilt es nun einmal darum, sie aufzurichten und Selbstvertrauen zu tanken. Das gelang uns gegen Mittlern wirklich sehr gut. Umstellung nahm ich nur eine vor. Als Mannschaft kannte ich den Gegner vorher nicht, aber man kennt natürlich den Trainer und einige der Spieler sehr gut."

Die Besten (Gallizien): Daniel Rutnig (Ab re.),

Unterliga Ost: SV Gallizien – ASKÖ Mittlern, 2:0 (1:0)

33 Stefan Franz 1:0

58 Luka Zalokar 2:0

