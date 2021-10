Der ASV dreht ein 0:2 in Kappel und verlässt das Tabellenende!

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 10:25

Der Annabichler Sportverein drehte einen 1:2-Pausenrückstand und kam am Ende zu einem deutlichen 5:2-Erfolg über den SC Raika Kappel, an dem der ASV direkt die rote Laterne übergab. Mann des Spiels war Patrick Schweizer. Der reaktivierte Angreifer beteiligte sich direkt oder als Assistgeber an allen Treffern der Annabichler.

Ein 6-Punkte-Spiel mit Wendungen

Es gab in der Art und Weise zu spielen keine Überraschungen. Beide Teams suchten ihr Heil in den Zweikämpfen, ein echtes Kellerderby mit viel Einsatz und am Ende auch vielen Treffern. Den Reigen eröffnete Kappel durch Stefan Stampfer, ein Treffer den der ASV umgehend beantworten konnte. Der aufgerückte Marco Leininger wurde von Schweizer bedient.

Als Führender ging dann aber doch Kappel zum Pausentee, die erste Halbzeit waren die Gastgeber auch das bessere Team. Munib Ibric durfte sich als Torschütze feiern lassen.

ASV dreht das Spiel und verlässt das Tabellenende

Ein famos aufspielender Patrick Schweizer sorgte im zweiten Durchgang für den Umschwung. Das 2:2 von ASV bejubelte Dejan Podbreznik (54.) als erster Spieler, wieder hatte Schweizer seine Füße im Spiel. Höchstpersönlich besorgte er dann per Doppelschlag die nächsten beiden Treffer, die den ASV nicht nur in Front brachten, sondern auch Kappel innerlich brechen ließen, das 5:2 war eine willkommene Draufgabe aus Annabichler Sicht. Das 3:2 resultierte aus einem Elfmeter. Nach der Beendigung des Spiels durch den Schiedsrichter feierten die Gäste einen dreifachen Punktgewinn gegen SC Kappel, die damit erstmals seit Sommer das Tabellenende wieder verlassen haben. Die sportliche Misere des Heimteams– in den letzten sieben Spielen gelang SC Raika Kappel kein einziger Sieg – hat ein Abstürzen im Tableau zur Folge. Aktuell liegt SC Kappel am Tabellenende.

SC Raika Kappel tritt am kommenden Sonntag bei SV Gallizien an, Annabichler SV empfängt am selben Tag SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Thun-Hohenstein (Trainer ASV): „Die Burschen haben mir nichts zu meinem gestrigen Geburtstag geschenkt, sondern nur gesagt "Trainer, unser Geschenk sind morgen drei Punkte!" Sie haben Wort gehalten und das war natürlich das schönste Geschenk, das man mir derzeit machen kann.“

Bester Spieler: Patrick Schweizer (St)

Unterliga Ost: SC Raika Kappel – Annabichler Sportverein, 2:5 (2:1)

11 Stefan Stampfer 1:0

20 Marco Leininger 1:1

32 Munib Ibric 2:1

54 Dejan Podbreznik 2:2

58 Patrick Schweizer 2:3

66 Patrick Schweizer 2:4

70 Dejan Podbreznik 2:5

