1:1! Der Schlager zwischen Ludmannsdorf und Eberstein sieht keinen Sieger!

Details Sonntag, 13. März 2022 19:20

Der SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf erwies sich für den SV Dolomit Eberstein als erwartet harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den leichten Favoriten nicht heraus, der mit dem Resultat aber dennoch leben kann. Ludmannsdorf hält mit dem Remis die Unterliga offen.

Die Anfangsphase gehörte den Gästen

"Eberstein darf Ludmannsdorf nicht als Sieger verlassen! Nicht so sehr wegen und, sondern damit die Liga spannend bleibt!" Simon Paulitsch, Trainer der Gastgeber schwor seine Burschen auf ein großes Spiel vor einer tollen Kulisse ein, die Anfangsphase gehörte dennoch den Görtschitztalern. Kajkut zeichnete sich schnell gegen Aleksandar Radonjic aus, gegen das 0:1 von Toni Krijan (10.) war er aber machtlos. Er netzte abgebrüht nach Zuspiel Aleksandar Radonjic etwa vom Elferpunkt ein.

In der 24. Minute bekam Sascha Kremer die Vorentscheidung frei Fuß serviert, er vergab völlig unbehelligt von fünf Metern, eine Situation, wo man eigentlich von einem Pflichtabschluss sprechen muss. Es blieb beim 0:1 und so kam dann Ludmannsdorf doch in das Spiel zurück.

Die Gebrüder Rabitsch als „Elfersünder“

In der 35. Minute entschied Schiedsrichter Günter Messner auf Elfmeter für Ludmannsdorf. Manuel Rabitsch kam mit einem verkehrt vor dem Tor stehenden Ludmannsdorf-Angreifer auf Tuchfühlung, genug für den Referee, um auf den Elferpunkt zu zeigen. Markus Partl verwertet zum Ausgleich (35.).

Nach rund 50 Minuten wieder eine Strafraumszene, diesmal mit Thomas Rabitsch im Mittelpunkt. Seinen Körperkontakt taxiert Messner abermals als penaltywürdig, wiederum legt sich Partl den Ball vor. Er schießt gar nicht so schlecht, aber Eberstein-Keeper Michael Zunder fischt die Kugel aus dessen linken Eck raus.



Übergewicht von Eberstein bleibt unergiebig

In der letzten halben Stunde bekamen die Gäste dann das Geschehen wieder zusehends unter Kontrolle, die großen Torszenen blieben aber aus. Ludmannsdorf beendet die Begegnung nach einem vermeidbaren Foul im Mittelfeld mit zehn Mann. Kapitän Julian Hobel wurde in der 80. Minute des Feldes verwiesen.

Nachwuchs in der SVL-Familie

Ob Dominik Killar überhaupt spielen wird, wusste Trainer Simon Paulisch bis knapp vor Spielbeginn nicht. Der Grund war hocherfreulich, Dominik wurde in der Nacht zuvor Papa einer Tochter, Mutter & Kind sind wohlauf. Recht herzliche Gratulation auch von der Ligaportal-Redaktion!

Keine Änderung in der Tabelle

SV Eberstein führt das Feld der Unterliga Ost mit 41 Punkten an. Der SV Dolomit Eberstein blieb auch im achten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von sieben Siegen nicht aus. Ludmannsdorf wiederum erreichte das anvisierte Ziel, Eberstein nicht mit dem Dreier im Gepäck die Heimreise anreisen zu lassen, bleibt sieben Punkte hinter dem Leader.

Am Sonntag muss SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf bei ASKÖ Wölfnitz ran, zeitgleich wird SV Eberstein von SF Rückersdorf in Empfang genommen.

Stimmen zum Spiel

Simon Paulitsch (Trainer Ludmannsdorf): "Macht Kremer das 2:0 gewinnt Eberstein, sitzt der zweite Elfer, gewinnen wir. So gesehen war das Remis in Ordnung.

Roman Kerschhakl (Trainer Eberstein): "Ich bin zufrieden und kann mit dem Remis leben."

Die Besten: Michael Jakopitsch (Re Vt) bzw. Michael Zunder (Tor), Mike Schellander (Re Vt)

Unterliga Ost: SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf – SV Dolomit Eberstein, 1:1 (1:1)

35 Markus Partl 1:1

10 Toni Krijan 0:1