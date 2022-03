Mittlern gewinnt Spitzenspiel bei Grafenstein

Details Mittwoch, 23. März 2022 22:17

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die ASKÖ Mittlern mit 2:1 gegen TSV Grafenstein für sich entschied. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet, jedoch musste Mittlern seine gesamte 5er-Kette vorgeben. Nach einer taktisch klugen Leistung klappte es dennoch mit dem vollen erfolg.



Massenhaft Ausfälle bei Mittlern

Trainer Richard Huber musste auf sechs Stammspieler verzichten, darunter seine gesamte 5er-Kette und Marcel Hober hatte auch erst die Kraft für wenige Minuten. Dennoch präsentierten sich die Gäste als ob es nichts gäbe, fiel durch eine hervorragende Organisation auf, die hinten alles verteidigte und vorne mit giftigem Umschaltspiel stets für Gefahr sorgte.

Aus so einer Aktion fiel auch das 0:1-, Robert Matic geht nach einem schnellen Freistoß energisch zwischen den heraus geeilten Torhüter Pachernig und einem Verteidiger dazwischen, köpft das Leder Bernhardt Peteln ab, der aufgerückte Linksverteidiger schießt zwischen zwei Verteidiger auf das vom Torhüter verlassene Tor durch (44.).

Die Schlussoffensive von Grafenstein kommt zu spät

Grafenstein-Trainer Lucien Orga reagierte und brachte Maximilian Rupitsch ins Spiel. Die Gastgeber präsentierten sich nun etwas gefährlicher, Mittlern wackelte aber nicht. Verstärkt kam Schlussmann Benjamin Reichart ins Rampenlicht, konnte sich erstmals auszeichnen.

So gab es den nächsten Torjubel wieder auf der Seite der Gäste, nach einer Co-Produktion der beiden 6er. Dlopst bedient dabei Christopher Hober mit einem langen ball über die Abwehr, der nimmt das Arbeitsgerät gut mit und konnte für die vorentscheidende 2:0-Führung sorgen (77.)!

Grafenstein warf alles nach vorne, bei Mittlern machte sich immer mehr die Müdigkeit bemerkbar. Trainer Huber wechselte erst in der 89. Minute. Die Heimischen kamen nur noch zum Anschlusstreffer nach einem Standard durch Egger. In der Nachspielzeit hielt Reichart mit einem big save gegen Rupitsch die drei Punkte fest.

Die gute Bilanz von Grafenstein hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte TSV Grafenstein bisher zehn Siege, vier Remis und fünf Niederlagen. Mit dem Gewinnen tut sich Grafenstein weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Mit dem Sieg baute ASKÖ Mittlern die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Mittlern elf Siege, drei Remis und kassierte erst fünf Niederlagen.

Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Sonntag empfängt TSV Grafenstein SC Raika Kappel, während Mittlern am selben Tag bei SV Union Raiba Ruden antritt.

Stimme zum Spiel

Richard Huber (Trainer Mittlern): „Das sind Momente, die man als Trainer so selten erlebt, aber die dafür umso schöner sind. Mit so vielen Ausfällen hier zu gewinnen, ist ein echtes Highlight, ich bedanke mich bei meinen Burschen!“

Unterliga Ost: TSV Grafenstein – ASKÖ Mittlern, 1:2 (0:1)

85 Florian Sebastian Egger 1:2

77 Christopher Hober 0:2

44 Bernhardt Peteln 0:1