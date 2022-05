Held der Nachspielzeit: Golznig trifft in der Nachspielzeit zum Sieg gegen Rückersdorf

Details Montag, 30. Mai 2022 06:55

Nach der Auswärtspartie gegen SGA Sirnitz stand SF Rückersdorf mit leeren Händen da. Sirnitz gewann 2:1. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für SGA Sirnitz. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 1:1-Remis getrennt.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Für den Führungstreffer von Rückersdorf zeichnete David Writzl verantwortlich (38.). Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Michael Golznig mit dem 1:1 für Sirnitz zur Stelle (45.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Michael Golznig wird zum Held des Tages

Michael Golznig ließ seine Mannschaft in der Nachspielzeit, als alle schon mit einer Punkteteilung rechneten, mit seinem Treffer die Führung bejubeln. Schließlich strich die SGA Sirnitz die Optimalausbeute gegen den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt SF Rückersdorf ein. Damit haben die Sirnitzer den Klassenerhalt zwar noch nicht in der Tasche, aber einen großen Schritt dahin hat man auf jeden Fall gemacht.

Foto (Kuess-Archiv): Michael Golznig wurde mit seinen zwei Treffern für Sirnitz zum Held des Spieles

Sirnitz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wenige Spiele vor dem Saisonende rangiert der Gastgeber im unteren Mittelfeld des Tableaus. Die SGA Sirnitz bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, acht Unentschieden und 15 Pleiten.

Rückersdorf ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal sechs Punkte fuhr der Gast bisher ein. Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität von SF Rückersdorf unteres Mittelfeld bzw. eklatante Abstiegsgefahr. Wo bei Rückersdorf der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 41 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. In 14 ausgetragenen Spielen kam SF Rückersdorf in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Am nächsten Wochenende reist Sirnitz zum FC Eisenkappel, zeitgleich empfängt Rückersdorf den TSV Grafenstein.

Unterliga Ost: SGA Sirnitz – SF Rückersdorf, 2:1 (1:1)

92 Michael Golznig 2:1

45 Michael Golznig 1:1

38 David Writzl 0:1