Ein "Hinti"-Treffer war zu wenig! Mittlern triumphiert bei Sirnitz

Details Samstag, 15. Oktober 2022 20:03

Durch ein 4:2 holte sich ASKÖ Mittlern drei Punkte bei SGA Sirnitz. Zur Pause führte Sirnitz noch mit 1:0, aber vier Treffer binnen nicht mal einer Viertelstunde stellten das Spiel auf den Kopf.

Sirnitz geht in Führung

Die erste „Hinti-Mania“ scheint einmal abgeebbt zu sein, doch etwas enttäuschende 150 Fans, davon die Hälfte aus Mittlern, kamen zu dieser Begegnung. Es entwickelte sich aber schnell ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, sehr zur Freude der Fans, die Trainer waren weniger ob des Abwehrverhaltens angetan. Christopher Lassnig brachte Sirnitz in der 21. Minute nach vorn. Er nimmt einen Pass in die Tiefe mit, zuerst bleibt Torhüter Reichart (der sein Comeback feierte) Sieger, auf Raten bezwang er ihn dann doch. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. E

Vier Tore in nicht mal 15 Minuten, da half auch ein Hinti-Goal nichts mehr

Mittlern kam schwungvoll aus den Kabinen raus und spielte sich regelrecht in einen Torrausch. ldar Lisic verwertete in der 55. Minute einen Freistoß direkt zum 1:1-Ausgleich. Mit einem schnellen Doppelpack (60./64.) zum 3:1 schockte Marcel Hober Sirnitz. Er wurde mustergültig vom Flügel Adrian Lippnig bedient. Christopher Hober brachte ASKÖ Mittlern in ruhiges Fahrwasser, indem er das 4:1 erzielte (67.). Diesmal war es der Mittlern-Angreifer, der den eigenen Abpraller in ein Tor ummünzen konnte. Martin Hinteregger bekam doch noch „sein“ Goal gutgeschrieben, verkürzte für Sirnitz in der 75. Minute auf 2:4. Ein typisches Hinti-Goal, er steht mit dem Rücken am 11er zum Tor, wird flach angespielt und setzt gekonnt aus der Drehung seinen Körper ein. Keine Chance für Reichart, der am Ende aber lachen konnte, weil seine Elf 4:2 siegte.

Stimme zum Spiel

Richard Huber (Trainer Mittlern): „Der Sieg war verdient, wir konnten unsere Personalprobleme heute einmal mehr kompensieren.“

Stats

Sirnitz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit 18 Zählern aus 13 Spielen steht SGA Sirnitz momentan im Mittelfeld der Tabelle. Sirnitz verbuchte insgesamt fünf Siege, drei Remis und fünf Niederlagen.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich ASKÖ Mittlern in der Tabelle nach vorn und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Offensiv sticht der Gast in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 32 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Sechs Siege, vier Remis und drei Niederlagen hat Mittlern derzeit auf dem Konto. Die letzten Resultate von ASKÖ Mittlern konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Nächster Prüfstein für SGA Sirnitz ist DSG Sele Zell (Samstag, 14:00 Uhr). Mittlern misst sich am selben Tag mit SV Dolomit Eberstein (15:00 Uhr).

Unterliga Ost: SGA Sirnitz – ASKÖ Mittlern, 2:4 (1:0)

75 Martin Hinteregger 2:4

67 Christopher Hober 1:4

64 Marcel Hober 1:3

60 Marcel Hober 1:2

55 Eldar Lisic 1:1

21 Christopher Lassnig 1:0