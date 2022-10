Zell gewinnt Lokal- & Kellerderby gegen Gallizien

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 16:08

DSG Sele Zell und SV Gallizien boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Die Zellaner setzten sich damit im direkten Derbyduell etwas von den Abstiegsrängen ab.

Schnelle Zell-Führung in einem vogelwilden Spiel

Wer sich von einem Lokal- & Kellerderby eher einen vorsichtigen Beginn erwartete, wurde (wahrscheinlich im positiven Sinne) enttäuscht. Beide Teams griffen unentwegt, ohne Rücksicht auf Verluste an. Das 1:0 war das Verdienst von Miran Kelih. Er war vor 250 Zuschauern in der vierten Minute per Kopf zur Stelle. Die Vorarbeit leistete der heute auffallende Emil Deliposki. In dem Stil ging es munter weiter, zur Freude der Fans und Entsetzen der Trainer. Gallizien reiste mit dem letzten Aufgebot an, Trainer Andreas Pöck verzichtete 90 Minuten lang auf zwei mögliche Wechsel. Tore blieben bis zum Seitenwechsel dennoch aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte.

Zell gibt binnen zwei Minuten ein 2:0 aus der Hand, korrigiert den Fehler aber schnell

Daniel Cumurdzic erhöhte den Vorsprung von DSG Sele Zell nach 51 Minuten auf 2:0. Es war wiederum ein Kopfball, diesmal nach einem Freistoß. Dass aufgrund des Spielstils die Begegnung entschieden war, glaubten die wenigsten im Koschutastadion und sie sollten recht behalten. Peng, peng ging es binnen zwei Minuten. Zwei schwere Abwehrfehler ließen Daniel Jobst & Nico Sorger in kürzester Zeit über den Ausgleich jubeln. Zell konnte den Schock aber rasch wegstecken. Anze Jelar bewies einmal mehr, warum er im 1 vs. 1 als einer der Besten seiner Zunft in der Liga gilt und versenkte nach gewonnenem Dribbling die Kugel zum 3:2 (77.) aus 20 Metern. Am Schluss siegte Sele Zell gegen SV Gallizien.

Stimme zum Spiel

Darko Djukic (Trainer Sele Zell): „Es war nicht zu übersehen, dass wir beide nicht zu Unrecht dort in der Tabelle stehen, wo wir sind. Zum Glück ging dieses nervenaufreibende Hin & Her zu unseren Gunsten aus.“



Stats

Sele Zell findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von DSG Sele

Zell ist deutlich zu hoch. 32 Gegentreffer – kein Team der Unterliga Ost fing sich bislang mehr Tore ein. Sele Zell bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, drei Unentschieden und sechs Pleiten.

Gallizien belegt mit acht Punkten einen direkten Abstiegsplatz. Nun mussten sich die Gäste schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. SV Gallizien entschied kein einziges der letzten sechs Spiele für sich.

DSG Sele Zell tritt kommenden Samstag, um 14:00 Uhr, bei Annabichler Sportverein an. Einen Tag später empfängt Gallizien SV Bad St. Leonhard.

Unterliga Ost: DSG Sele Zell – SV Gallizien, 3:2 (1:0)

77 Anze Jelar 3:2

73 Nico Sorger 2:2

71 Daniel Jobst 2:1

51 Daniel Cumurdzic 2:0

4 Miran Kelih 1:0