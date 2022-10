Ludmannsdorf stürzt Donau mit spätem Ausgleich von der Tabellenspitze!

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 19:24

SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht war als sicher als Favorit beim SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf angetreten, musste sich jedoch mit einem 1:1-Unentschieden zufriedengeben. Das Spiel machten wohl weitgehend die Gäste, Torhüter Mario Tomic war aber nur mit einem Elfmeter zu bezwingen.



Elfmeter bringt Donau in Front

Ludmannsdorf-Trainer Wolfgang Eberhard kündigte im Vorfeld des Spiels an, dass es nun „um Überraschungen gehe.“ Tatsächlich empfing der Nachzügler mit Donau den Tabellenführer, um bei einer Überraschung wieder gegen einen Tabellenführer, dann Grafenstein, zu spielen.

Donau gestaltete das Spiel, Ludmannsdorf hielt dagegen. In der 27. Minute entwischte den Gastgebern aber der bekannt schnelle Boyo Jarjue. Der wird mit einem Foul gestoppt, ein Fall für Amer Krcic, der bombensicher Mario Tomic bezwingt. Damit bringt der Ex-Schützling von Eberhard (beim SAK) die Grünweißen in Führung. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor.

Ludmannsdorf kommt auf, Donau scheitert an Tomic, muss den Ausgleich hinnehmen

In den zweiten 45 Minuten trauten sich die Gastgeber mehr zu. Niko Spendier blieb der Torjubel im Halse stecken, als seinen Ball doch noch wer von der Linie kratzte. Pech für Ludmannsdorf. Dieses mehr an Mut brachte nun aber Donau selbst Kontermöglichkeiten ein. Hier scheiterten die St. Ruprechter am famosen Mario Tomic, der außer dem Elfmeter einfach nicht zu bezwingen war. Ludmannsdorf wechselte indes die gesamte Feldspielergarnitur ein, darunter auch Michael Struger in der 74. Minute. Der sollte 13 Minuten später mit einem satten Gewaltschuss aus 25 Metern, einem Strich gleich, den Ausgleich erzielen. Der ausgezeichnete Aljaz Cotman war völlig chancenlos. Dabei blieb es auch und die Tabellenführung wandert somit zu Grafenstein zurück.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Eberhard (Trainer Ludmannsdorf): "Mario Tomic war heute unglaublich, an dem haben wir uns aufgerichtet. Durch die gezeigte Moral haben wir uns den Punkt verdient."

Stats

Ludmannsdorf findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 15. Der Angriff ist beim Heimteam die Problemzone. Nur 17 Treffer erzielte SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf bislang. SV Ludmannsdorf verbuchte insgesamt zwei Siege, vier Remis und sieben Niederlagen. Der letzte Dreier liegt für Ludmannsdorf bereits drei Spiele zurück.

Nach 13 gespielten Runden gehen bereits 27 Punkte auf das Konto von SV Donau Klagenf. und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden zweiten Platz. Mit nur zehn Gegentoren hat SV Donau die beste Defensive der Unterliga Ost. SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat SV Donau Klagenf. sieben Siege und sechs Unentschieden auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen ließ sich SV Donau selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf tritt kommenden Freitag, um 17:30 Uhr, bei TSV Grafenstein an. Einen Tag später empfängt SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht FC Eisenkappel.

Unterliga Ost: SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf – SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht, 1:1 (0:1)

87 Michael Struger 1:1

27 Amer Krcic 0:1