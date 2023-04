ASKÖ St. Michael/Bl. bezwingt Annabichler SV

Details Sonntag, 02. April 2023 20:34

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die der ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg mit 2:1 gegen Annabichler Sportverein für sich entschied. Sämtliche Treffer fielen bereits in der ersten Halbzeit. Annabichler SV war beim 2:0 als Sieger des Hinspiels hervorgegangen.

Alle drei Treffer waren binnen 42 Minuten zu sehen

St. Michael stand unter großem Druck, Punkte mussten her, sonst ist der Verbleib im Tabellenkeller auf Runden einzementiert. Beton rührten die Jauntaler allerdings keinen an, standen aber über weite Teile der 90 Minuten sicher in der Abwehr.

Zwei Standardsituationen führten zu frühen Treffern. Ecke Ziga Rozej, Kopfball Christopher Knauder und schon ging die Truppe von Ossi Hribernik in Führung (10.)! Lange konnte sie sich daran freilich nicht erfreuen, bereits vier Minuten später eine spiegelgleiche Situation im anderen Strafraum. Hier ist Christopher Kraxner nach einer Ecke zum Ausgleich zur Stelle.

Also alles wieder gerade, St. Michael kam in den verbliebenen Minuten allerdings nur noch selten in Gefahr einen Gegentreffer zu kassieren. Anders der ASV, der knapp vor der Pause durch Goalgetter Arno Gross das 1:2 hinnehmen musste. Er stand einmal einfach dort, wo ein Torjäger zu stehen hat und drückt zur Pausenführung ab (42.).

St. Michael dem 3:1 näher, als der ASV dem Ausgleich

In der zweiten Hälfte bestätigte St. Michael den zarten Aufwärtstrend. Bereits gegen Wölfnitz bot die Elf eine gute, wenngleich unbelohnte Leistung. Hinten brannte gar nichts mehr an, vorn dafür lichterloh, ASV-Keeper Kajkut konnte sich insbesondere gegen Gross auszeichnen, hielt die Königsblauen im Spiel. Derselbe Gross setzte einen Fersler überdies an die Latte. Der ASV kämpfte zwar unentwegt, offensiv mangele es aber an Durchschlagskraft. So blieb es beim 2:1. Trostpflaster für den ASV: Bei Punktegleichheit haben die Annabichler das direkte Duell mit St. Michael fewonnen.

Stimme zum Spiel

Ossi Hribernik (Trainer St. Michael/Bl.): „Natürlich sind diese drei Punkte bedeutungsvoll gewesen. Aber wir müssen weiter nur von Spiel zu Spiel schauen. Heute feiern wir, am Dienstag haben wir schon die nächste Aufgabe im Visier.“

Stats

Durch den Erfolg verbesserten sich die Gastgeber im Klassement auf Platz zwölf. Der ASKÖ St. Michael/Bl. bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, fünf Unentschieden und neun Pleiten. Zuletzt lief es erfreulich für St. Michael/Bl, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Annabichler Sportverein findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Wo bei Annabichler SV der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 25 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Sechs Siege, sieben Remis und sechs Niederlagen hat Annabichler Sportverein derzeit auf dem Konto. Annabichler SV rutschte weiter ab und bleibt auch im vierten Spiel in Folge ohne Dreier.

Nächster Prüfstein für den ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg ist SGA Sirnitz (Samstag, 16:00 Uhr). Annabichler Sportverein misst sich am selben Tag mit SC jobcreativ St. Stefan (14:30 Uhr).

Unterliga Ost: ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg – Annabichler Sportverein, 2:1 (2:1)

42 Arnold Gross 2:1

14 Christopher Kraxner 1:1

10 Christopher Knauder 1:0

