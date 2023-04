Echte Werbung für den Unterhausfußball: Mittlern und Grafenstein trennen sich 2:2!

Details Sonntag, 09. April 2023 17:54

TSV Grafenstein holt sich mit einem 2:2-Unentschieden bei ASKÖ Mittlern die Tabellenführung zurück. Mittlern erwies sich gegen Grafenstein mehr als nur harte Nuss. Das Remis in einem sehr offensiv geführten Spiel ging in Ordnung. Bereits im Hinspiel hatten sich die Mannschaften mit einem 2:2-Unentschieden getrennt.

Muntere erste Hälfte endet unentschieden

Mittlern startete unter seinen Möglichkeiten in das Frühjahr, war von Beginn an bemüht, gegen den Meisterschaftsfavoriten und Co-Leader Grafenstein gut dagegenzuhalten. Die Elf von Richard Huber sollte sich über 90 Minuten nicht verstecken und spielerisch gleichwertiges Niveau den 250 Zuschauern am Ostersonntag präsentieren.

Schon nach 8 Minuten trafen allerdings die Gäste durch Fabian Temmel zum 1:0 (8.) aus ihrer Sicht. Er wurde nach einer Ecke sträflich allein gelassen und befördert das Leder halb mit Kopf halb mit Schulter in das Netz. Aber Mittlern zeigt sich unbeeindruckt, Marcel Hober versenkte den Ball nach Co-Produktion mit Christopher Hober in der 20. Minute im Netz von Grafenstein. Am Zwischenstand änderte sich trotz jeweils einer Topchance für Mittlern (Lippnig) Grafenstein (Walzl) weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Ein gutes Spiel, dem auch der Regen zu Beginn nichts anhaben konnte.

Turbulenter zweiter Durchgang mit vielen rassigen Szenen

Die zweite Hälfte bot anspruchsvollen, spannenden Unterhausfußball. Beinahe direkt nach dem Seitenwechsel, Lisic steckt den Ball auf Christopher Hober durch, der versenkt die Kugel in die lange Ecke (47.). Danach lag das 3:1 in der Luft, die Elf von Stefan Weitensfelder kam aber davon und konnte ihrerseits zurückschlagen.

Goalgetter Bernhard Walzl schloss einen Konter zum 2:2 von Grafenstein ab (58.). Der Treffer beendete eine Drangphase der Jauntaler, nun waren es die Gäste, die inklusive Stangentreffer hörbar zur Führung anklopften. Mittlern rettete den Gleichstand und sammelte seine Kräfte für ein Schlussfurioso. Da trafen die Heimischen durch Marcel Hober die Stange und reklamierten, wohl nicht unberechtigt, in den letzten Augenblicken der Begegnung einen Elfmeter. Die Pfeife blieb stumm, die 2:2-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als Schiedsrichter Edin Avdic die Partie nach 90 Minuten abpfiff. Es war ein tolles, rassiges Spiel von beiden Teams.

Stimmen zum Spiel

Richard Huber (Trainer Mittlern): „Der Einzige, der heute schlecht schlafen wird, ist der Liri, der das Elferfoul zwingend sehen musste. Ansonsten konnten Spieler, Trainer und Zuschauer zufrieden heimfahren. Sie bekamen was geboten.“

Stefan Weitensfelder (Trainer Grafenstein): „Wir haben heute nicht zwei Punkte verloren, sondern uns mit einem Punkt die Tabellenführung geholt. Jeder konnte das hoch gewinnen wie verlieren. So war das Unentschieden mehr als nur gerecht.“

Stats

Die Heimmannschaft bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz acht. Sieben Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen hat ASKÖ Mittlern momentan auf dem Konto. Siege waren zuletzt rar gesät bei Mittlern. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon vier Spiele zurück.

TSV Grafenstein grüßt nach dem Sieg von ganz oben. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des Gasts stets gesorgt, mehr Tore als Grafenstein (66) markierte nämlich niemand in der Unterliga Ost. Neun Spiele ist es her, dass Grafenstein zuletzt eine Niederlage kassierte.

Nächster Prüfstein für ASKÖ Mittlern ist der ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg (Sonntag, 15:00 Uhr). TSV Grafenstein misst sich am selben Tag mit DSG Sele Zell (15:30 Uhr).

Unterliga Ost: ASKÖ Mittlern – TSV Grafenstein, 2:2 (1:1)

58 Bernhard Walzl 2:2

47 Christopher Hober 2:1

20 Marcel Hober 1:1

8 Fabian Johann Temmel 0:1

