Wölfnitz beendet Negativserie

Details Sonntag, 16. April 2023 16:55

Wölfnitz errang am Samstag einen 2:1-Sieg über SV Eberstein. Hundertprozentig überzeugen konnte ASKÖ Wölfnitz dabei jedoch nicht, beiden war eine gewisse Verunsicherung anzusehen. Das Hinspiel hatte beim 2:2 keinen Sieger gefunden.

Eberstein egalisiert Wöflnitz-Führung

Beide Teams starteten sehr mäßig in das Frühjahr, Eberstein ist überhaupt noch sieglos, musste drei gesperrte Spieler (Fabian Prieger, Thomas Rabitsch & Thomas Watscher) zusätzlich vorgeben. Ohnehin außer Form und zusätzlich zahlreiche Ausfälle, Coach Roman Kerschhakl ist derzeit nicht zu beneiden.

Eine halbe Stunde geschah nicht allzu viel am Platz, dann ging Wölfnitz durch Betim Tifek mit einem Schuss vom 16er nach Vorarbeit von Michael Schneider & Christopher Wadl in der 33. Minute in Führung. Noch bevor es in die Halbzeit ging, erzielte Zdravko Radonjic aus einem Freistoß das 1:1 für SV Dolomit Eberstein (40.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Aufatmen bei Wölfnitz

Auch bei Wölfnitz fehlte es an der Leichtigkeit, die Elf von Michael Geyer war wohl besser, leicht von der Hand geht derzeit aber gar nichts. Aber die Hausherren legten spielerisch einen Zacken zu, beherrschten im zweiten Durchgang das Geschehen. Der Lohn stellte sich nach exakt einer Stunde durch Florian Bidovec ein. Der Kapitän traf nach einer Ecke per Kopf. Wölfnitz konnte die Führung diesmal über die Zeit bringen. Am Schluss schlug Wölfnitz SV Eberstein mit 2:1.

Stimme zum Spiel

Michael Geyer (Trainer Wölfnitz): „Ganz wichtiger Erfolg, um vorn dabei zu bleiben. Derzeit schiebt sich ja alles zusammen, da ist man schnell durchgereicht. Es war sehr mühsam, aber verdient.“

Stats

Neun Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Begegnungen holte Wölfnitz insgesamt nur sechs Zähler.

Trotz der Schlappe behält SV Dolomit Eberstein den neunten Tabellenplatz bei. Sechs Siege, acht Remis und sieben Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. SV Eberstein klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen ASKÖ Wölfnitz war bereits die dritte am Stück in der Liga.

Kommenden Sonntag (14:00 Uhr) tritt Wölfnitz bei SV Gallizien an, schon einen Tag vorher muss SV Dolomit Eberstein seine Hausaufgaben bei FC St. Michael/Lav. erledigen.

Unterliga Ost: ASKÖ Wölfnitz – SV Dolomit Eberstein, 2:1 (1:1)

60 Florian Bidovec 2:1

40 Zdravko Radonjic 1:1

33 Betim Tifek 1:0

