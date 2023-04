ASV kommt nach 4:0-Führung noch gehörig ins Schwitzen!

Details Sonntag, 16. April 2023 21:15

Der SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf und der Annabichler Sportverein lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Die Gäste führten bereits mit 4:0.Im Hinspiel hatte der finale Pfiff des Unparteiischen Annabichler SV beim Stand von 1:0 zum Sieger gemacht.



Der ASV im Vorwärtsgang

Zuletzt spielte Routinier Patrick Schweizer im Mittelfeld, aufgrund Personalproblemen blieb Trainer Wolfgang Thun-Hohenstein keine andere Wahl. In Ludmannsdorf ließ er wieder das gewohnte 4-4-2 mit Schweizer an vorderster Front spielen. Es sollte sich als weise Entscheidung herausstellen.

Ein Doppelpack von ihm brachte den ASV in eine komfortable Position: Patrick Schweizer war gleich zweimal zur Stelle (5./22.), beide Treffer fielen aus dem offenen Spiel heraus. Am Zwischenstand änderte sich trotz weiterer ASV-Chancen nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Von Ludmannsdorf war in der ersten Hälfte wenig zu sehen.

Ludmannsdorf scheitert knapp am Mega-Comeback

Nach der Pause bot sich für die Fans das vertraute Bild: Gefährliche Königsblaue, harmlose Gastgeber. Giuliano Popodi stellte das 3:0 für Annabichler Sportverein sicher (58.). Für das 4:0 von Annabichler SV sorgte Luca Dietmar Pichler, der in Minute 66 zur Stelle war. Es schien alles bereits entschieden, der ASV vergab Chancen auf das fünfte Tor.

Wie aus dem Nichts kam Ludmannsdorf aber wieder zurück in die Begegnung. Markus Partl schoss die Kugel zum 1:4 für SV Ludmannsdorf aus einem direkten Freistoß über die Linie (70.). Sein Ex-Teamkollege Vladimir Kajkut war erstmals geschlagen. Für das 2:4 der Heimmannschaft zeichnete Jure Skafar verantwortlich (74.), wiederum aus einem Freistoß. Partl brachte aus einem Elfer die Heimischen noch auf ein Tor ran und im Finish warf die Eberhard-Elf alles nach vor. Vergebens. Nachdem Ludmannsdorf zunächst völlig von der Rolle gewesen war, zog es sich am Ende zumindest noch achtbar aus der Affäre. Zu einem Punktgewinn reichte es jedoch nicht mehr.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Thun-Hohenstein (Trainer ASV): "Auch wenn wir zum Schluss schwitzen mussten, war der Sieg schon verdient. Immens wichtig zudem, wir halten das letzte Tabellendrittel auf Distanz."

Stats

In der Tabelle liegt SV Ludmannsdorf nach der Pleite weiter auf dem 14. Rang. Ludmannsdorf kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. Ansonsten stehen noch fünf Siege und fünf Unentschieden in der Bilanz. Gegen Annabichler Sportverein musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Die drei Punkte brachten Annabichler SV in der Tabelle voran. Annabichler Sportverein liegt nun auf Rang neun. Annabichler SV verbuchte insgesamt sieben Siege, sieben Remis und sieben Niederlagen. Nach fünf sieglosen Spielen ist Annabichler Sportverein wieder in der Erfolgsspur.

Am kommenden Sonntag trifft SV Ludmannsdorf auf SGA Sirnitz, Annabichler SV spielt tags zuvor gegen FC Eisenkappel.

Unterliga Ost: SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf – Annabichler Sportverein, 3:4 (0:2)

83 Markus Partl 3:4

74 Jure Skafar 2:4

70 Markus Partl 1:4

66 Luca Dietmar Pichler 0:4

58 Giuliano Popodi 0:3

22 Patrick Schweizer 0:2

5 Patrick Schweizer 0:1

