Grafenstein dreht zweifachen Zwei-Tore-Rückstand in irrer Partie!

Details Sonntag, 23. April 2023 13:19

Der SV Bad St. Leonhard und Grafenstein lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:5 endete. Die Lavanttaler waren zwischenzeitlich mit 2:0 und 3:1 voran, der Tabellenführer konnte das noch zu seinen Gunsten drehen. Das Hinspiel hatte TSV Grafenstein deutlich mit 3:0 für sich entschieden.

Grafenstein noch nicht bereit- fängt sich prompt einen 0:2-Rückstand ein

So richtig viel los war in der ersten Hälfte trotz zweier Treffer eigentlich nicht. Die Heimischen versuchten es nicht auf Teufel komm raus, Grafenstein wiederum erhoffte sich die Punkte im Schongang. Einen Gefallen, den St. Leonhard dem Tabellenführer keineswegs zu leisten bereit war.

Vielmehr brachte Patrick Schlacher den SV Leonhard (23.) in Front und sehr zum Ärger von Trainer Stefan Weitensfelder machte Grafenstein keinerlei Unternehmungen den Gegner mit mehr Nachdruck zu bespielen. So kam es unmittelbar vor dem Seitenwechsel noch dicker: Ungestüme Attacke im Strafraum, klarer Elfmeter für die Lavanttaler, den David Pabst zu einer klaren 2:0-Pausenführung des Abstiegskandidaten verwertete. In der Grafenstein-Kabine wurde es dann wohl etwas lauter.

Die Freude währte nur kurz

Weitensfelder fand die richtigen Worte, angetrieben von Bernhard Walzl war seine Elf kaum wiederzuerkennen. Er selbst sorgte für den Anschlusstreffer der 56. Minute auf 1:2. Der Jubel war aber noch nicht einmal verhallt, schon zeigte Schiedsrichter Martin Begusch abermals auf den Elferpunkt im Gästestrafraum. Wieder verursacht durch eine allzu optimistische Attacke. Pabst ließ auch diesmal Thomas Pachernig keine Chance.

Der Leader zieht sich selbst aus dem Schlamassel und schenkt dem Trainer zum Geburtstag einen Sieg

Nun überschlugen sich bis zum Schlusspfiff die Ereignisse, zuerst einmal kam die Grafenstein-Angriffsmaschinerie ins Rollen. Fabian Strasser ließ sich in der 56. Minute nicht zweimal bitten und verkürzte zum 2:3 für den Ligaprimus. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Pabst bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (56.) Mit einem schnellen Doppelpack (61./66.) zum 4:3 schockte Walzl SV Leonhard und drehte das Spiel. Er war der Mann des Spiels. Das 5:3 für TSV Grafenstein stellte Strasser sicher. In der 86. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Es folgte noch der Anschlusstreffer für SV Bad St. Leonhard – bereits der zweite für Schlacher. Nun stand es nur noch 4:5 (89.). Der Ausgleich wollte aber nicht mehr sein, die Gastgeber standen nach der zweimaligen Führung mit leeren Händen da und konnten einem leidtun. Grafenstein wiederum konnte den "halben" Umfaller von Donau ausnützen und die Tabellenführung ausbauen. Weitensfelder, der am Sonntag seinen 44. Geburtstag feiert, dankte seiner Mannschaft für das schöne Präsent.

Stimme zum Spiel

Stefan Weitensfelder (Trainer Grafenstein): "Solche Spiele lassen dich in 90 Minuten um Jahre altern. Ich bin aber stolz auf meine Truppe, mit welcher Moral sie das Match noch gedreht haben."

Stats

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei SV Bad St. Leonhard. Die mittlerweile

54 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. SV Leonhard ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal drei Punkte fuhr SV Bad St. Leonhard bisher ein. SV Leonhard verbuchte insgesamt vier Siege, neun Remis und neun Niederlagen.

Nach 22 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für TSV Grafenstein 49 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 74 Treffern stellt der Gast den besten Angriff der Unterliga Ost.

SV Bad St. Leonhard kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit drei Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet Grafenstein derzeit auf einer Welle des Erfolges. Drei Siege und zwei Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Am kommenden Samstag trifft SV Leonhard auf den ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg, TSV Grafenstein spielt tags zuvor gegen SC St. Veit.

Unterliga Ost: SV Bad St. Leonhard – TSV Grafenstein, 4:5 (2:0)

89 Patrick Schlacher 4:5

86 Fabian Strasser 3:5

66 Bernhard Walzl 3:4

61 Bernhard Walzl 3:3

56 Fabian Strasser 3:2

56 David Pabst 3:1

54 Bernhard Walzl 2:1

46 David Pabst 2:0

23 Patrick Schlacher 1:0

