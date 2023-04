Ludmannsdorf gewinnt in Sirnitz!

Details Sonntag, 23. April 2023 21:07

SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf kam am Sonntag zu einem 4:2-Erfolg gegen SGA Sirnitz. Die Elf von Wolfgang Eberhard lag dabei kurz zurück. Sirnitz hatte im Hinspiel mit 2:1 gewonnen.

Blitzführung von Sirnitz blieb nicht unbeantwortet

Ohne den gesperrten Martin Hinteregger ging Sirnitz nach einem schweren Schnitzer der Ludmannsdorf-Abwehr bereits in der dritten Minute durch Michael Kulnik in Führung.Lange währte die Freude von SGA Sirnitz nicht, denn schon in der achten Minute schoss Markus Partl nach einem Durchbruch über links den Ausgleichstreffer für SV Ludmannsdorf.

In der 20. Minute folgte die erstmalige Führung der Gäste. David Gasser versenkte dabei einen Freistoß direkt in die Maschen und Ludmannsdorf wirkte zu diesem Zeitpunkt als etwas besseres Team. Allerdings konnten die Heimischen nach einer Ecke ausgleichen. Das 2:2 von Sirnitz stellte Sebastian Gerhard Weiss sicher (34.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Nur noch Ludmannsdorf trifft in der zweiten Hälfte

Sirnitz operierte zunehmend mit dem langen Ball, zwar recht einfach zu durchschauen, aber nicht immer leicht zu verteidigen. Den letzten Pässen und Flanken auf Kulnik fehlte es allerdings an Genauigkeit. So waren die nächsten beiden Treffer waren einem Mann der anderen Farben vorbehalten: Jure Skafar schnürte einen Doppelpack (52./61.), sodass SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf fortan mit 4:2 führte. Das 3:2 war ein satter Schuss aus 20 Metern, der letzte Treffer entstand aus einem Elfmeter. Am Ende punktete SV Ludmannsdorf dreifach bei SGA Sirnitz.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Eberhard (Trainer Ludmannsdorf): „Jedes Spiel ist wie ein Endspiel, da die Konkurrenz auch regelmäßig punktet. Meine Elf war heute aber charakterlich unglaublich stark. Jure Skafar, unsere Neuerwerbung im Winter erweist sich immer mehr als Goldgriff.“

Stats

Trotz der Schlappe behält SGA Sirnitz den siebten Tabellenplatz bei. Die Defensive von Sirnitz muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 54-mal war dies der Fall. Acht Siege, sechs Remis und acht Niederlagen hat SGA Sirnitz momentan auf dem Konto. Sirnitz überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Auf dem 16. Platz der Hinserie nahm man von Ludmannsdorf wenig Notiz. Der aktuell vierte Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen. Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition des Gasts aus und brachte eine Verbesserung auf Platz 13 ein. SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, fünf Unentschieden und elf Pleiten.

Nächster Prüfstein für SGA Sirnitz ist FC Eisenkappel (Sonntag, 15:00 Uhr). SV Ludmannsdorf misst sich am selben Tag mit ASKÖ Mittlern (17:00 Uhr).

Unterliga Ost: SGA Sirnitz – SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf, 2:4 (2:2)

61 Jure Skafar 2:4

52 Jure Skafar 2:3

34 Sebastian Gerhard Weiss 2:2

20 David Gasser 1:2

8 Markus Partl 1:1

3 Michael Kulnik 1:0

