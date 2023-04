St. Michael/L. holt mit neuem Trainer Remis bei Donau!

Details Sonntag, 30. April 2023 10:53

St. Michael/Lav. kam beim SV Donau Klagenfurt zu einem achtbaren Remis. Donau verschoss dabei einen Elfer, glich aber im Finish noch verdientermaßen aus. Bei St. Michael übernahm Florian Grassler das Trainerzepter von Helmut Kirisits. Das Hinspiel hatte SV Donau mit 1:0 für sich entschieden.

Der Co „beerbt“ Helmut Kirisits

St. Michael eröffnete diese Woche Helmut Kirisits, dass man für nächste Saison einen neuen Trainer suche. Obmann Erwin Svensek: „Wir wussten, dass Helmut Angebote hat und wir wollen nicht, dass ihn Ungewissheit über die Zukunft blockiert. Wir danken ihm für seine hervorragende Arbeit.“ Lt. Svensek gingen Trainer und Verein im Guten auseinander. „Eigentlich hofften wir, dass er die Saison fertig macht, aber er wollte das nicht. Respektieren wir auch.“

Damit rückt der bisherige Co-Trainer Florian Grassler zum Headcoach auf. Der erst 26-jährige Sohn von Ex-Profi Herbert Grassler war im Nachwuchsbereich vom WAC aktiv, spielte auch für St. Michael. Svensek ist sich davon überzeugt, dass er es gut machen wird: „Florian ist ein guter Mann, managte beim WAC den Nachwuchs mit. Er passt hervorragend zu unserer Elf.“ Ob er auch in der nächsten Saison Cheftrainer bleibt, ist noch nicht endgültig geklärt: „Fix ist, dass er im Trainerteam bleibt.“

Donau mit Chancenübergewicht, muss aber noch froh sein, einen Punkt zu holen.



Nach einer guten, schnellen Anfangsphase beider Teams brachte Michael Six FC St. Michael/Lav. in der 25. Spielminute in Führung. Beide Teams waren mit offenem Visier unterwegs, Donau vergab einige chancen. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert.

Das Spiel änderte sich im 2. Durchgang nicht. Adnan Fajic schoss die Kugel zum 2:0 für St. Michael/Lav. über die Linie (59.). Unmittelbar danach hält der 16-jährige Keeper Mirac Alegöz einen Donau-Elfer und die Lavanttaler schienen auf die Siegesstraße eingebogen zu sein. Donau konnte aber durch ein tolles Finish noch einen Punkt retten. Izidor Erazem Kamsek traf zum 1:2 zugunsten von SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht (86.). Als einige Zuschauer bereits St. Michael/L. als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Thomas Guggenberger, der zum Ausgleich traf (90.). SV Donau Klagenfurt stemmte sich gegen die drohende Niederlage und holte am Ende noch ein hochverdientes Remis.

Stimme zum Spiel

Erwin Svensek (Obmann St. Michael): „Zwei so späte Tore sind immer bitter, aber das war schon gerecht.“

Stats

SV Donau belegt mit 47 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Die Offensive des Heimteams in Schach zu halten, ist kein Zuckerschlecken. Bereits 57-mal schlugen die Angreifer von SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht in dieser Spielzeit zu. SV Donau Klagenf. weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 13 Erfolgen, acht Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. SV Donau ist seit drei Spielen unbezwungen.

Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung von St. Michael/L. aus, sodass man nun auf dem siebten Platz steht. Die Gäste verbuchten insgesamt sieben Siege, zehn Remis und sechs Niederlagen. Siege waren zuletzt rar gesät bei FC St. Michael/Lav. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon fünf Spiele zurück.

Am kommenden Samstag trifft SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht auf SV Dolomit Eberstein, St. Michael/Lav. spielt tags zuvor gegen TSV Grafenstein.

Unterliga Ost: SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht – FC St. Michael/Lav, 2:2 (0:1)

90 Thomas Guggenberger 2:2

86 Izidor Erazem Kamsek 1:2

59 Adnan Fajic 0:2

25 Michael Six 0:1

