Sirnitz kämpft sich dank Hinteregger zum Punkt

Im Spiel von Eisenkappel gegen Sirnitz gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Eisenkappel spürte noch das 4:2 gegen Gallizien in den Knochen, konnte ein 3:1 nicht ins Ziel bringen. Alle drei Sirnitz-Treffer erzielte Star Martin Hinteregger. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das Eisenkappel am Ende mit 3:2 gewonnen hatte.

Mit dem ersten Torschuss zur Führung

Sirnitz, wieder mit Martin Hinteregger, begann druckvoll und erspielte sich die ersten Möglichkeiten in dieser Begegnung. Allerdings schlug es auf deren Seite dennoch erstmals ein. Julian Sadnik war vor 243 Zuschauern mit der Führung zur Stelle (14.). In der 26. Minute eine bereits bekannte Situation in dieser Saison. Ecke Michi Kulnik, Kopfball Martin Hinteregger und der befördert das Leder zum 1:1 von SGA Sirnitz in die Maschen (26.). Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen.

Eisenkappel zieht auf 3:1 davon, Gelbrot Hinteregger bremsen die Unterkärntner ein

Kurz nach der Pause wird Julian Rumpf im Strafraum gelegt, Tine Tramte machte in der 48. Minute per Elfer das 2:1 von FC Eisenkappel perfekt. In der 59. Minute brachte David Smrtnik nach schönem Spielzug über die das Netz für die Heimmannschaft zum Zappeln. Dem Druck von Sirnitz musste Eisenkappel ab der 62. Minute in Unterzahl standhalten, nachdem Peter Cof vom Platz geflogen war.

30 Minuten Unterzahl waren dann doch zu viel des Guten, schließlich spielte Eisenkappel bereits am Freitag gegen Gallizien (4:2). Hinteregger schlug doppelt zu und glich damit für SGA Sirnitz aus (75./78.). Sehenswert das 3:2 per Flugkopfball. In den letzten Minuten erhielten beide Teams noch ihre Möglichkeiten zum Matchgewinn. Schließlich gingen FC Eisenkappel und Sirnitz mit einer Punkteteilung auseinander.

Stimme zum Spiel

Bernhard Starz (Trainer Eisenkappel, diesmal gesperrt): „Wir können mit dem Remis gut leben. Wir holten vier Punkte am Wochenende und sollten nun nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. So können wir einmal ohne Druck uns auf das Derby gegen Mittlern freuen."

Nachdem FC Eisenkappel die Hinserie auf Platz elf abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt Eisenkappel aktuell den zweiten Rang. Trotz eines gewonnenen Punktes fiel FC Eisenkappel in der Tabelle auf Platz fünf. Die Angriffsreihe von Eisenkappel lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 49 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Zehn Siege, vier Remis und neun Niederlagen hat FC Eisenkappel derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief Eisenkappel konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

SGA Sirnitz führt mit 31 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Mit 57 Toren fingen sich die Gäste die meisten Gegentore in der Unterliga Ost ein. Sirnitz verbuchte insgesamt acht Siege, sieben Remis und acht Niederlagen. Vom Glück verfolgt war SGA Sirnitz in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Am kommenden Samstag tritt FC Eisenkappel bei ASKÖ Mittlern an, während Sirnitz einen Tag zuvor ASKÖ Wölfnitz empfängt.

Unterliga Ost: FC Eisenkappel – SGA Sirnitz, 3:3 (1:1)

78 Martin Hinteregger 3:3

75 Martin Hinteregger 3:2

59 David Smrtnik 3:1

48 Tine Tramte 2:1

26 Martin Hinteregger 1:1

14 Julian Sadnik 1:0

