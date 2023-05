Der ASV siegt nach zähem Start noch klar

Details Samstag, 06. Mai 2023 19:09

Mit 1:4 verlor SV Gallizien am vergangenen Freitag deutlich gegen Annabichler Sportverein. Die Startphase gehörte den Gästen, im Verlaufe des Spiels konnte der ASV sich dann dennoch klar durchsetzen. Im Hinspiel hatte das Endresultat 1:1 gelautet.

Gallizien geht verdient in Führung, fulminante Königsblaue in den Schlussminuten der 1. Hälfte

Die Gäste begannen schwungvoll, prüften gleich einmal den im Tor debütierenden David Holzer per Seitfallzieher. Das Tor hätte wohl wegen eines Pfiffes nicht gegolten, die Aktion von Daniel Jobst und Holzer war dennoch sehr sehenswert.

Vor 200 Zuschauern markierte Raphael Markoutz die Führung für SV Gallizien (8.) aus einem Elfmeter nach einem klaren Foulspiel. Danach war die Partie ausgeglichen, der ASV kam immer besser in das Geschehen hinein.

In der 30. Minute erzielte Giuliano Popodi das 1:1 für Annabichler Sportverein mit einem gefinkelten Schlenzer von der Strafraumgrenze. Mit einem schnellen Doppelpack (42./45.) zum 3:1 schockte Luca Dietmar Pichler Gallizien. Das 3:1 mit dem Glück des Tüchtigen, da wurde der Ball zur unhaltbaren Bogenlampe abgefälscht. Mit der Führung für Annabichler SV ging es in die Kabine. Sie war verdient, fiel aber einen Tick zu hoch aus, auch Gallizien kam in einer kurzweiligen ersten Hälfte zu Chancen.

Schnelle Entscheidung nach dem Seitenwechsel



Für Gallizien kam es noch dicker, Popodi überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:1 für den Gastgeber (56.). Darauf reagierte der Gäste-Trainer Mario Petschnig mit zahlreichen Wechseln und Risiko zur Offensive. Allerdings zeigte sich der ASV, wieder mit vielen Teenagern auflaufend, erstaunlich abgezockt und fuhr einen sicheren Sieg ein, womit der Klassenerhalt wohl besiegelte Sache ist. Gallizien bot keine schlechte Leistung und die Unterkärntner sind noch nicht abzuschreiben.



Stimme zum Spiel

Wolfgang Thun-Hohenstein (Trainer ASV: "Wir haben einmal mehr gezeigt, dass es auch bei uns talentierten Nachwuchs gibt und wir bereit sind, der Jugend Vertrauen zu schenken."

Stats

Annabichler SV machte in der Tabell

e Boden gut und steht nun auf Platz fünf. Annabichler Sportverein verbuchte insgesamt neun Siege, acht Remis und sieben Niederlagen. Die letzten Resultate von Annabichler SV konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Mit lediglich 23 Zählern aus 24 Partien steht der Gast auf dem Abstiegsplatz. Wo bei Gallizien der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 34 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Nun musste sich SV Gallizien schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Am Freitag empfängt Annabichler Sportverein SV Dolomit Eberstein. Gallizien erwartet am Sonntag SGA Sirnitz.

Unterliga Ost: Annabichler Sportverein – SV Gallizien, 4:1 (3:1)

56 Giuliano Popodi 4:1

45 Luca Dietmar Pichler 3:1

42 Luca Dietmar Pichler 2:1

30 Giuliano Popodi 1:1

8 Raphael Markoutz 0:1

