Donau siegt im Gipfeltreffen bei Grafenstein und ist abermals Tabelenführer!

Details Sonntag, 14. Mai 2023 12:34

Mit der 0:2-Niederlage gegen SV Donau Klagenfurt verlor Grafenstein auch den Platz an der Sonne. Donau nahm die so gefährliche Grafenstein-Offensive aus dem Spiel, was sich als Schlüssel zum Erfolg erweisen sollte. SV Donau hatte das Hinspiel gegen TSV Grafenstein mit 3:1 gewonnen.

Die taktische Disziplin dominiert

Vor 800 Fans, darunter viele aus Klagenfurt, kam schnell Stimmung auf den Rängen auf. Das Spiel selbst wurde einstweilen noch von taktischen Fesseln dominiert, wobei sich früh abzeichnete, dass Grafenstein mit einem Unentschieden leben konnte. Donau machte im Zentrum mit guter alter, aber effektiver Manndeckung dicht, die Innenverteidigung Thaler & Guggenberger (letzterer wurde im Frühjahr „umgeschult“) hielt die Sturmspitzen in Schach.

In den ersten 45 Minuten verzeichneten die Chronisten nur eine echte Chance. Bei den Gästen schoss Leo Petzner nach einem Fehler von Grafenstein über das Gehäuse. Nach den ersten 45 Minuten ging es für Grafenstein und SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht ohne Torerfolg in die Kabinen.

Ein bisschen Ballfettn brach den Bann, ein Traumtor die Entscheidung

Die ersten Minuten im zweiten Durchgang glichen der ersten Halbzeit. Dann kam der große Moment, der dieses Spiel in Richtung Grünweiß lenken sollte. Eine abgerissene Flanke von Maxi Trappitsch fiel etwas glücklich Izidor Kamsek vor die Füße und der brach für SV Donau Klagenfurt den Bann: 1:0 in der 63. Minute!

Trappitsch besorgte das entscheidende 2:0 einige Minuten später. Diesmal ganz ohne Ballglück, sondern mit dem Maximum an Gefühl. Einen durchgesteckten Ball verarbeitet er außerhalb vom Strafraum und überhob superb Schlussmann Thomas Pachernig (69.). Ein Tor, das man auch im Profibereich nicht jede Woche sieht! Grafenstein kam in der restlichen Spielzeit nicht mehr zurück. SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht übernahm mit dem Sieg gegen TSV Grafenstein zum driten Mal in der laufenden Saison die Tabellenführung.

Stimme zum Spiel

Christian Trappitsch (Co-Trainer SV Donau): „Großartige Umsetzung vom Spielplan! Wir haben es selbst in der Hand und fast dasselbe Restprogramm wie Grafenstein!“

Stats

Mit 52 ergatterten Punkten steht Grafenstein auf Tabellenplatz zwei. Die gute Bilanz von TSV Grafenstein hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Grafenstein bisher 16 Siege, vier Remis und fünf Niederlagen.

Mit dem Sieg baute der Gast die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SV Donau Klagenf. 15 Siege, acht Remis und kassierte erst zwei Niederlagen. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte SV Donau seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Nach Grafenstein stellt SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht mit 61 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

Am kommenden Donnerstag trifft TSV Grafenstein auf SV Dolomit Eberstein, SV Donau Klagenf. spielt am selben Tag gegen den ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg.

Unterliga Ost: TSV Grafenstein – SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht, 0:2 (0:0)

69 Maximilian Trappitsch 0:2

63 Izidor Erazem Kamsek 0:1

