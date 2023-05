Gallizien gewinnt das Südkärntner Derby!

Details Sonntag, 21. Mai 2023 22:15

Gallizien und DSG Sele Zell lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Gallizien musste im Derby (zugleich auch Kellerderby) nach einer 3:0-Führung noch gehörig zittern. Im Hinspiel hatten sich beide Seiten wenig geschenkt. Letztlich hatte Sele Zell mit 3:2 gesiegt.

Gallizien zieht auf und davon

Endlich mal wieder warme Bedingungen auf dem Platz und Gallizien erwärmte auch rasch das Herz der 380 Fans. Raphael Markoutz mit unwiderstehlichem Antrieb in den Strafraum und dem Abschluss in die lange Ecke (10.)! Gallizien legt gleich nach: Nico Sorger mit einem satten Weitschuss zur komfortablen frühen 2-Tore-Führung!

Zell kommt danach in die Gänge, erste Chancen deuten an, dass die Koschuta-Elf nicht gewillt war, die Punkte kampflos beim Lokalrivalen zu belassen. Aber Gallizien schlägt vor der Pause ein drittes Mal, abermals trägt sich Nico Sorger aus der Distanz in die Schützenliste ein (40.). Gallizien hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung.

Zell schafft beinahe die Wende

Mario Oraze reagierte, brachte Matic Jerina & Darko Zec in das Match. Das Duo brachte neuen Schwung in die Zellaner. Bei einsetzenden leichten Regen drohte Gallizien auszurutschen. Zuerst verkürzte Darko Zec nach Stanglpass auf 1:3 (62.). Fortan drückte Zell aufs Tempo, Galizien wollte sichtlich das Ergebnis über die Ziellinie bringen. Matic Jerina versenkte den Ball in der 77. Minute im Netz von SV Gallizien und nun sahen die Fans ein Derby, das von Abstiegskampf pur geprägt war. Gallizien schaffte es schließlich und ist wieder voll Im Geschäft um den Klassenerhalt dabei.

Stimme zum Spiel

Mario Petschnig (Trainer Gallizien): "Wir vergaben vor dem 3:1 eine riesige Chance und machten uns so selbst das Leben schwer. Wir müssen aber auch auswärts was holen, wenn es mit dem Klassenerhalt klappen soll." (Gallizien holte erst zwei Punkte in der Fremde).



Stats

SV Gallizien erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

In der Verteidigung von DSG Sele Zell stimmt es ganz und gar nicht: 60 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Den Gästen bleibt das Pech treu, was die dritte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Mit diesem Sieg zog Gallizien an Sele Zell vorbei auf Platz 14. DSG Sele Zell fiel auf die 15. Tabellenposition. Sechs Siege, acht Remis und 13 Niederlagen hat Sele Zell momentan auf dem Konto. SV Gallizien bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, fünf Unentschieden und 14 Pleiten.

Am nächsten Freitag (19:30 Uhr) reist Gallizien zu SV Bad St. Leonhard, zwei Tage später begrüßt DSG Sele Zell Annabichler Sportverein auf heimischer Anlage.

Unterliga Ost: SV Gallizien – DSG Sele Zell, 3:2 (3:0)

77 Matic Jerina 3:2

62 Darko Zec 3:1

40 Nico Sorger 3:0

15 Nico Sorger 2:0

10 Raphael Markoutz 1:0

