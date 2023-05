Grafenstein lässt im Titelkampf abermals Punkte liegen!

Details Sonntag, 21. Mai 2023 22:59

Am Sonntag kam TSV Grafenstein beim ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg nicht über ein 2:2 hinaus. Damit wurde der Donau-Umfaller nur minimal genützt und konnte noch froh sein, wenigstens einen Zähler geholt zu haben. TSV Grafenstein hatte im Hinspiel noch an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 6:2 durchgesetzt.

Kein Niveauunterschied erkennbar

Über weite Teile des Spiels war es nicht zu erkennen, welches Team um die Meisterschaft und welches um den Klassenerhalt kennt. Vielmehr waren neutrale Beobachter eher geneigt, die Tabellenpositionen zu tauschen. Arno Gross & Stas Maze verabsäumten es früh und später über das gesamte Spiel, St. Michael in Front zu bringen. Stattdessen war Bernhard Walzl auf der anderen Seite mit dem 1:0 für die Gäste zur Stelle (40.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich Grafenstein, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.



Ein X für beide nix

Nach acht Minuten in der zweiten Hälfte verwertete Arno Gross eine seiner zahlreichen Möglichkeiten zum Ausgleich (53.). Sieben Minuten später ging Grafenstein durch den zweiten Treffer von Walzlabermals in Führung, diesmal war der Goalgetter per Kopf zur Stelle. Die Jauntaler steckten den Rückstand abermals weg, griffen forsch an. Ziga Rozej schoss für den ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg in der 76. Minute den verdienten Ausgleich. Kurz vor Ende vergab Gross den Matchball für St. Michael/Bl..Zum Schluss sicherte sich der St. Michael/Bl. gegen TSV Grafenstein einen Zähler. Ein Remis, das vorerst niemandem so richtig hilft.

Stimme zum Spiel

Reinhard Grobelnig (Trainer St. Michael/Bl.): "Von den Chancen her hätten wir das eigentlich klar gewinnen müssen. Dennoch Kompliment an der Mannschaft, sie hat großartig gekämpft."

Stats

St. Michael/Bl. findet sich kurz vor Saisonende in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Sieben Siege, acht Remis und zwölf Niederlagen haben die Gastgeber momentan auf dem Konto. Der ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Grafenstein bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zwei. 82 Tore – mehr Treffer als TSV Grafenstein erzielte kein anderes Team der Unterliga Ost. Grafenstein weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 16 Erfolgen, sechs Punkteteilungen und fünf Niederlagen vor. Mit fünf von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat TSV Grafenstein noch Luft nach oben.

Am kommenden Samstag trifft der St. Michael/Bl. auf SV Dolomit Eberstein, Grafenstein spielt tags zuvor gegen SC jobcreativ St. Stefan.

Unterliga Ost: ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg – TSV Grafenstein, 2:2 (0:1)

76 Ziga Rozej 2:2

60 Bernhard Walzl 1:2

53 Arnold Gross 1:1

40 Bernhard Walzl 0:1

