Annabichler SV fügt Schlusslicht Bad St. Leonhard empfindliche Pleite zu

Details Montag, 05. Juni 2023 12:14

Am Freitagabend gelang dem Annabichler Sportverein im Zuge der 29. Runde im Heimspiel gegen das Tabellen-Schlusslicht SV Bad St. Leonhard ein ungefährdeter 4:0-Erfolg, der die Hausherren das Punktekonto auf 38 Zähler aufstocken lässt. Annabichler Sportverein erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte nach einem 2:1 auf das Konto von SV Bad St. Leonhard gegangen.

Nach starker Beginnphase nimmt das Geschehen seinen Lauf...

Der Tabellenletzte geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Giuliano Popodi das schnelle 1:0 für Annabichler SV erzielte. Nach dem Blitz-Start stellte der Gastgeber keineswegs ab, spielte weiter frohen Mutes nach vorne hin auf und so waren die nächsten Hochkaräter einzig eine Frage der Zeit: Djulic (14.) und Picher (34.) kamen zu aussichtsreichen Einschussmöglichkeiten. Oliver Mayrobnig erhöhte für Annabichler Sportverein auf 2:0 (37.) - die Hausherren hatten nach einem gegnerischen Korner perfekt gekontert und vollstreckt. Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Halbzeitpause. Der Auftakt in den zweiten Akt verlief ausgeglichen, kam auch der Gast zu einigen Gelegenheiten. Doch zugeschlagen haben wieder die Hausherren: Für das 3:0 von Annabichler SV sorgte Christopher Kraxner, der in Minute 75 zur Stelle war und damit zur Einkehr in die Schlussphase die Entscheidung herbeiführte. Patrick Schweizer besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für Annabichler Sportverein mit einem satten Elfmeter ins linke untere Eck (80.). Am Ende kam Annabichler SV gegen SV Leonhard zu einem verdienten Sieg.

Zahlen & Fakten

Kurz vor Saisonultimo bekleidet Annabichler Sportverein den neunten Rang des Klassements. Nach vier sieglosen Spielen ist Annabichler SV wieder in der Erfolgsspur.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei SV Bad St. Leonhard. Die mittlerweile 68 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass die Gäste in dieser Zeit nur einmal gewannen.

Am kommenden Freitag trifft Annabichler Sportverein auf SC St. Veit, SV Leonhard spielt tags darauf gegen SGA Sirnitz.

Unterliga Ost: Annabichler Sportverein – SV Bad St. Leonhard, 4:0 (2:0)

80 Patrick Schweizer 4:0

75 Christopher Kraxner 3:0

37 Oliver Mayrobnig 2:0

8 Giuliano Popodi 1:0

