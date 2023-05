Sele Zell wieder im Geschäft!

Details Montag, 29. Mai 2023 20:43

Am Sonntag verbuchte Sele Zell einen 3:1-Erfolg gegen Annabichler SV. Aus der Sicht der Gastgeber ein zähes Spiel, wo zwei Unterschiedsspieler den Ausschlag gaben. Im Hinspiel hatte Annabichler Sportverein als 2:1-Sieger Profit aus dem Heimvorteil gezogen.

Kein Burner in Hälfte 1

Es war in der ersten Hälfte kein Leckerbissen, der den rund 120 Fans serviert wurde. Wobei die Zellaner aufgrund der Tabellensituation auf Schönheit ohnehin gerne verzichten, wenn es im Abtausch dafür Punkte gibt. Bei den Koschutakickern kehrten die so vermissten Anze Jelar & Matic Jerina wieder in den Kader zurück, das sollte die Qualität heben, allerdings noch nicht in der ersten Hälfte.

Sele Zell ging in Führung. Matic Jerina war es, der in der 19. Minute zur Stelle war. Die passende Antwort hatte Oliver Mayrobnig parat, als er in der 24. Minute zum Ausgleich traf. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte.

Zell steigert sich und schafft den Musssieg

In der zweiten Hälfte lief es bei den Heimischen flüssiger, der Lohn sollte auf dem Fuß folgen.Für das 2:1 war Anze Jelar verantwortlich. Die erlösende neuerliche Führung durch den zweiten Rückkehrer und nun lief es etwas leichter für die Elf von Rajko Kondic. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze, fixierte noch die Entscheidung (56./82.). Am Schluss fuhr DSG Sele Zell gegen Annabichler SV auf eigenem Platz einen wichtigen Sieg ein.

Stimme zum Spiel

Miran Kelih (Kapitän Sele Zell): „Es war schon sehr umkämpft und der erste Schritt zum Klassenerhalt. Wir wollen die beiden ausstehenden Spiele gewinnen.“

Stats

DSG Sele Zell bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, acht Unentschieden und 13 Pleiten. Nach sieben Spielen ohne Sieg bejubelte Sele Zell endlich wieder einmal drei Punkte.

Annabichler Sportverein befindet sich am 28. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. Insbesondere an vorderster Front kommt Annabichler SV nicht zur Entfaltung, sodass nur 41 erzielte Treffer auf das Konto des Gasts gehen. Die vergangenen Spiele waren für Annabichler Sportverein nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits vier Begegnungen zurück.

Nächster Prüfstein für DSG Sele Zell ist auf gegnerischer Anlage SGA Sirnitz (Samstag, 17:00 Uhr). Tags zuvor misst sich Annabichler SV mit SV Bad St. Leonhard.

Unterliga Ost: DSG Sele Zell – Annabichler Sportverein, 3:1 (1:1)

82 Anze Jelar 3:1

56 Anze Jelar 2:1

24 Oliver Mayrobnig 1:1

19 Matic Jerina 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei