St. Michael mit gelungenem Saisonausklang gegen Absteiger Gallizien

Details Samstag, 10. Juni 2023 22:59

Am Samstagnachmittag standen in der Unterliga Ost die verbleibenden Spiele der heurigen Saison am letzten Spieltag auf der Agenda - unter anderem prallte St. Michael auf den bereits feststehenden Absteiger SV Gallizien und fuhr damit einen 3:0-Heimerfolg ein. Das Schlusslicht hatte in einem umkämpften Hinspiel einen 3:2-Erfolg gefeiert.

Tore nur für das Heim-Team

In der Anfangsphase ließen die Hausherren einige brauchbare Schüsse aus sämtlichen Lagen los, während sich der Gast bevorzugt aufs Konterspiel fokussierte. Nach 36. Minute durfte die heimischen Anhänger dann erstmals jubeln: Nach einem Eckball war Kapitän Adnan Fajic mit dem Kopf zur Stelle und markierte das verdiente und leistungsgerechte 1:0 - auch der Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel waren die Heimischen willig, rasch die Vorentscheidung herbeizuführen, was mit einem Doppelschlag rund um eine Stunde Spielzeit auch gelang: Nach einem Gestochere beförderte zunächst Jakob Opressnig die Kugel zum 2:0 in die Maschen, wenig später besorgte Michael Six das 3:0, bei dem es final auch blieb.

Zahlen & Fakten

St. Michael/L. schließt das Fußballjahr auf Rang sechs ab. Die Verteidigung von FC St. Michael/Lav. stellte viele Gegner vor eine große Herausforderung. Nur 46 Gegentreffer in der ganzen Saison sprechen eine deutliche Sprache. St. Michael/Lav. steht mit insgesamt elf Siegen, zehn Remis und neun Niederlagen zum Saisonabschluss recht gut da. Gegen Ende der Spielzeit trumpfte man groß auf und gewann die letzten vier Spiele.

Der Offensive von Gallizien mangelte in dieser Spielzeit an Durchschlagskraft. Lediglich 45 Tore stehen für den Gast zu Buche. Gallizien sammelte im Saisonverlauf acht Siege, fünf Remis und 17 Niederlagen.

Unterliga Ost: FC St. Michael/Lav. – SV Gallizien, 3:0 (1:0)

61 Michael Six 3:0

56 Jakob Opressnig 2:0

43 Adnan Fajic 1:0

