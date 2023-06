Trotz 7:0-Feuerwerks gegen Eisenkappel schrammt Grafenstein knapp am Aufstieg vorbei

Details Sonntag, 11. Juni 2023 00:28

Am Samstag spielte der TSV Grafenstein in seinem letzten Spiel der heurigen Saison gegen Eisenkappel groß auf und kam zu einem verdienten 7:0-Heimerfolg. Auf dem Papier ging Grafenstein als Favorit ins Spiel gegen Eisenkappel – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Dennoch reichte es für die Heimischen nicht, um den Aufstieg noch zu erlangen - denn auch Donau Klagenfurt erfüllte die Pflicht und schnappt sich den Titel. TSV Grafenstein hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 5:1 durchgesetzt.

Pflicht erfüllt - Aufstieg verpasst

Bernhard Walzl war es, der vor 400 Zuschauern in der fünften Minute das 1:0 für das Heimteam besorgte. Lukas Alfred Sadnik trug sich in der 29. Spielminute in die Torschützenliste ein. Die Hintermannschaft von FC Eisenkappel ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Fabian Strasser legte in der 51. Minute zum 3:0 für Grafenstein nach - spätestens zu diesem Zeitpunkt war klar, dass die Hausherren ihre Hausaufgaben mit Bravour erledigen würden. Das 4:0 für TSV Grafenstein stellte Walzl sicher. In der 63. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Nico Benito Holzer glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für Grafenstein (69./80.). Fabio Sebastian Miklautz stellte schließlich in der 88. Minute den 7:0-Sieg für TSV Grafenstein sicher. Insgesamt reklamierte Grafenstein gegen Eisenkappel einen ungefährdeten Heimerfolg für sich.

Final facts...

TSV Grafenstein bewies in dieser Saison mit dem erreichten zweiten Rang großes Potential. Für den Gang nach oben reichte es jedoch noch nicht. Grafenstein war in der Unterliga Ost in diesem Jahr im Offensivbereich das Maß aller Dinge. Die außergewöhnliche Qualität demonstrierte TSV Grafenstein mit insgesamt 92 Saisontreffern auch im letzten Match des Fußballjahres. Niederlagen hatten für Grafenstein im Saisonverlauf Seltenheitswert. Nur fünfmal ging TSV Grafenstein punktlos vom Feld. 19-mal holte man die volle Zählerausbeute, sechsmal spielte man unentschieden. TSV Grafenstein zeigte bis zum Saisonabschluss eine solide Leistung und holte elf Punkte aus den letzten fünf Spielen.

FC Eisenkappel rief diese Saison immer wieder gute Leistungen ab und belohnte sich am Ende mit dem dritten Tabellenplatz. Damit dürften die Gäste in der nächsten Spielzeit oben ein Wort mitreden wollen. Während Eisenkappel an vorderster Front zu beeindrucken wusste und 57 Treffer markierte, klappte es in der Defensive weniger. 68 Gegentreffer musste FC Eisenkappel hinnehmen. Zum Saisonende hat Eisenkappel 14 Siege, elf Niederlagen und fünf Unentschieden auf dem Konto stehen.

Unterliga Ost: TSV Grafenstein – FC Eisenkappel, 7:0 (2:0)

88 Fabio Sebastian Miklautz 7:0

80 Nico Benito Holzer 6:0

69 Nico Benito Holzer 5:0

63 Bernhard Walzl 4:0

51 Fabian Strasser 3:0

29 Lukas Alfred Sadnik 2:0

5 Bernhard Walzl 1:0

