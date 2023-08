Drei Treffer innert acht Minuten: Grafenstein mit dem vollen Erfolg bei St. Andrä

Details Freitag, 11. August 2023 22:45

Am Freitagabend musste der SK St. Andrä die zweite Saisonniederlage am Stück hinnehmen und unterlag dem TSV Grafenstein in einem unterhaltsamen Match mit 1.2. Alle Treffer trugen sich innerhalb kürzester Zeit zu - die Gäste behielten dank Doppelpacker Bernhard Walzl die Oberhand.

Walzl zum Matchwinner avancierend

Zur Pause stand es nach einer durchaus interessanten ersten Spielhälfte Unentschieden, und für beide Mannschaften war beim Zwischenstand von 0:0 natürlich noch alles drin. Die Führung von TSV Grafenstein stellte Bernhard Walzl sicher. Der Angreifer traf nach einer etwas unübersichtlichen Situation zum 1:0 (50.). Die passende Antwort hatte St. Andrä / Lav. parat, als man in der 56. Minute zum Ausgleich traf: Dominion Otito Obidimma vollstreckte nach herrlichem Chip-Pass zum 1:1. Mit dem 2:1 sicherte Walzl Grafenstein nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (58.). Am Ende punktete TSV Grafenstein dreifach bei St. Andrä / Lav.

Durch diese Niederlage fällt St. Andrä / Lav. in der Tabelle auf Platz 15 zurück.

Grafenstein macht mit diesem Sieg einen großen Satz in der Tabelle und steht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf Rang vier.

Nächster Prüfstein für St. Andrä / Lav. ist FC St. Michael/Lav. (Dienstag, 16:30 Uhr). TSV Grafenstein misst sich am selben Tag mit SC St. Veit (11:00 Uhr).

