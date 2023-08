Packendes "X" zwischen Eberstein und St. Stefan mit Endstand 3:3

Details Freitag, 11. August 2023 22:39

SV Dolomit Eberstein und SC jobcreativ St. Stefan lieferten sich ein wahres Torfestival, das am Freitagabend schließlich mit einem 3:3-Remis endete und beiden Teams die ersten Zähler der noch jungen Saison in der Unterliga Ost beschert.

Gäste-Comeback endet mit Punkteteilung

Vor 150 Zuschauern markierte Mirel Sinanovic das 1:0 (23.) für den Gast. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Kristijan Frlic mit dem 1:1 für SV Eberstein zur Stelle (44.) - das Ganze zu einem mental idealen Zeitpunkt, welcher nach dem Seitenwechsel seine "Früchte" tragen sollte. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Den Schwung des Ausgleichstreffers übertrugen die Hausherren auf den Beginn der zweiten Spielhälfte: David Florian Gerhard Rabitsch machte in der 47. Minute das 2:1 von SV Dolomit Eberstein perfekt. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Frlic bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (55.) - damit schienen die Hausherren bereits auf die Siegerstraße abzubiegen, hatten die Rechnung aber ohne den Gästen gemacht. In der 59. Minute erzielte Mathias Moitzi das 2:3 für SC St. Stefan. In der 80. Minute brachte Patrick Marzi den Ball im Netz von SV Eberstein unter und erzielte damit einhergehen das 3:3. Letztlich gingen das Heimteam und St. Stefan mit jeweils einem Punkt auseinander.

Der einzelne Zähler beförderte SV Dolomit Eberstein in der Tabelle auf Platz elf.

Im Klassement rangiert SC jobcreativ St. Stefan nun auf dem zehnten Platz.

Am nächsten Dienstag reist SV Dolomit Eberstein zum SV M&R Feldkirchen, zeitgleich empfängt SC St. Stefan SGA Sirnitz.

Unterliga Ost: SV Dolomit Eberstein – SC jobcreativ St. Stefan, 3:3 (1:1)

80 Patrick Marzi 3:3

59 Mathias Moitzi 3:2

55 Kristijan Frlic 3:1

47 David Florian Gerhard Rabitsch 2:1

44 Kristijan Frlic 1:1

23 Mirel Sinanovic 0:1

