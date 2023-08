Nach beidseitigem Blitzstart trennen sich zehn Ferlacher und neun Akteure von Sele Zell mit 1:1

Details Sonntag, 13. August 2023 15:58

Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich DSG Ferlach und DSG Sele Zell am Samstagabend im Zuge der 3. Runde in der Unterliga Ost mit 1:1. Nachdem beide Teams in der Anfangsphase zuschlugen, folgte ein Match mit eher negativen Highlights: Insgesamt drei rote Karten standen am Ende zu Buche.

Zwei Tore und drei rote Karten

Kaum war das Match angepfiffen, lagen die Gäste auch bereits in Front: Simon Rustia brachte sein Team in der vierten Minute in Front - 0:1. Postwendend der Ausgleich: Ferlach zeigte sich wenig beeindruckt. In der sechsten Minute schlug Rok Elsner mit dem Ausgleich zurück. Dann folgte der frühe Rückschlag für Sele Zell! Bereits nach 14 Minuten schickte der Schiedsrichter Matic Jerina infolge einer Tätlichkeit zum Duschen. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Auch im zweiten Akt blieb der Spielstand unverändert, "verabschiedeten" sich mit Frank Hübl (Ferlach/63.) und Anze Jelar (Sele Zell/92./Tätlichkeit) allerdings zwei weitere Akteure aufgrund eines Ausschlusses frühzeitig. Der Schlusspfiff durch den Unparteiischen setzte allen Hoffnungen auf weitere Treffer ein Ende. Es blieb letztlich bei der Punkteteilung.

Nächster Prüfstein für Ferlach ist Annabichler Sportverein (Dienstag, 17:30 Uhr). Sele Zell misst sich am selben Tag mit FC Eisenkappel (16:30 Uhr).

Unterliga Ost: DSG Ferlach – DSG Sele Zell, 1:1 (1:1)

6 Rok Elsner 1:1

4 Simon Rustia 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei