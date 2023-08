Beidseitige "Torfabrik" - Sirnitz und St. Michael liefern sich Spektakel mit Endstand 4:4

Details Samstag, 12. August 2023 21:28

Im Spiel von SGA Sirnitz gegen FC St. Michael/Lav. gab es am Samstag im Rahmen der 3. Runde in der Unterliga Ost Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 4:4.

Torreigen schon in Akt eins

Großes Abtasten gab es zwischen den Kontrahenten nicht. Vor 200 Zuschauern besorgte Alexander Kirisits bereits in der zehnten Minute die Führung von St. Michael/Lav. durch einen Abpraller. Benjamin Katholnig ließ sich, infolge eines schnellen Umschaltspieles, dem eine mustergültige Vollendung folgte, in der 32. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für Sirnitz. Kirisits versenkte die Kugel zum 2:1 (34.) für die Gäste - diesmal vollstreckte er nach einem Eckball zur neuerlichen Führung. Innerhalb weniger Minuten trafen Michael Kulnik (36.) per listigem Heber und Selvin Guso (38.), drehten damit das Match zugunsten des Heim-Teams. Damit bewies SGA Sirnitz nochmals die Durchschlagskraft der Offensive. Der Gastgeber hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Comeback der Gäste

In der 55. Minute erhöhte Marco Huber mit einem Schuss unters Tordach auf 4:2 für Sirnitz. Dann aber ließen die Gäste eine Aufholjagd folgen: In der 70. Minute erzielte Manuel Rene Ronaldo Wiesenbauer das 3:4 für St. Michael/L. nach feinem Zusammenspiel mit seinem Teamkollegen. Der Gast markierte in Minute 75 den Ausgleich in Person von Berat Alegöz. Mit dem Abpfiff des Referees trennten sich SGA Sirnitz und FC St. Michael/Lav. remis.

Am kommenden Dienstag trifft SGA Sirnitz auf SC jobcreativ St. Stefan, St. Michael/L. spielt am selben Tag gegen St. Andrä / Lav.

Unterliga Ost: SGA Sirnitz – FC St. Michael/Lav, 4:4 (3:2)

75 Berat Alegoez 4:4

70 Manuel Rene Ronaldo Wiesenbauer 4:3

55 Marco Huber 4:2

38 Eigentor durch Selvin Guso 3:2

36 Michael Kulnik 2:2

34 Alexander Kirisits 1:2

32 Benjamin Katholnig 1:1

10 Alexander Kirisits 0:1

