Nach Gangl-Doppelpack "nur" Remis für Launsdorf gegen St. Michael

Details Sonntag, 13. August 2023 20:46

SC Launsdorf und der ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg teilten sich am Sonntag im Rahmen der 3. Runde in der Unterliga Ost die Punkte. Das Match endete nach Blitzstart und Doppelschlag der Hausherren mit einem 2:2.

Kurzweiliges Unterfangen mit Punkteteilung

Launsdorf legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Fabian Christian Gangl aufhorchen (11./13.). Danach kamen die Gäste nach und nach auf, sorgten für einen Chancenplus: Ziga Rozej nutzte die Chance für den St. Michael/Bl. und beförderte in der 37. Minute das Leder mit einem herrlichen Schuss ins Kreuzeck zum 1:2 ins Netz. SC Launsdorf führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Das 2:2 von St. Michael/Bl. stellte Stas Maze direkt nach Wiederbeginn sicher (47.). Später folgten jeweils Lattenkracher zugunsten der Gäste (59.) und für Launsdorf (90.) - doch es blieb beim Remis.

Mit vier gesammelten Zählern hat SC Launsdorf den sechsten Platz im Klassement inne.

Der ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg belegt mit einem Punkt den zwölften Tabellenplatz.

Launsdorf tritt am kommenden Dienstag beim SK Maria Saal an, St. Michael/Bl. empfängt am selben Tag ASKÖ Mittlern.

Unterliga Ost: SC Launsdorf – ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg, 2:2 (2:1)

47 Stas Maze 2:2

37 Ziga Rozej 2:1

13 Fabian Christian Gangl 2:0

11 Fabian Christian Gangl 1:0

