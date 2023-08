SV Eberstein triumphiert bei Maria Saal nach zwischenzeitlichem Rückstand

Details Samstag, 26. August 2023 21:51

Am Samstag verbuchte SV Eberstein einen 3:1-Erfolg gegen den SK Maria Saal im Zuge der 6. Runde in der Unterliga Ost. Nachdem die Heimischen früh in Front lagen, folgte die Kehrtwende der Gäste.

Ausgeglichenes Match in Hälfte eins - Doppelpacker in Durchgang zwei

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Daniel Wernig sein Team in der zwölften Minute. Noah Drobesch war zur Stelle und markierte das 1:1 von SV Dolomit Eberstein (32.).

Ausgeglichenes Spiel zurzeit aber von beiden Mannschaften kommt auch nicht viel Flo Hermanig, Ticker-Reporter

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Andre Adolf Wurzer brachte Maria Saal per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 58. und 91. Minute vollstreckte und mit seinem Doppelschlag zum Matchwinner avancierte. Letzten Endes ging SV Eberstein im Duell mit dem Tabellenletzten als Sieger hervor.

Am kommenden Samstag trifft der SK Maria Saal auf SGA Sirnitz, SV Eberstein spielt am selben Tag gegen DSG Sele Zell.

Unterliga Ost: SK Maria Saal – SV Dolomit Eberstein, 1:3 (1:1)

91 Andre Adolf Wurzer 1:3

58 Andre Adolf Wurzer 1:2

32 Noah Drobesch 1:1

12 Daniel Wernig 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.