Eisenkappel dreht Sonntagsspiel zur frühen Stunde bei DSG Ferlach

Details Sonntag, 27. August 2023 14:20

Durch ein 3:1 holte sich FC Eisenkappel drei Punkte bei DSG Ferlach, als man einander im Zuge der 6. Runde in der Unterliga Ost am Sonntagvormittag begegnete.

Doppelpacker Opietnik sorgt für die Entscheidung

Ferlach ging durch Andreas Bernhard Schritliser in der 18. Minute in Führung, der eine Maßflanke volley verwertete. Rudi Kustec beförderte das Leder zum 1:1 von Eisenkappel durch eine abgerissene "Schuss-Flanke" in die Maschen (27.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Florian Opietnik brachte DSG Ferlach per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 47. und 93. Minute vollstreckte. Beim 1:2 ging dem Treffer eine herrliche Kombination zuvor, den dritten Streich lancierte der Gäste-Akteur aus einem Strafstoß in der Nachspielzeit. Zum Schluss feierte FC Eisenkappel einen dreifachen Punktgewinn gegen die Heimmannschaft und hält damit nun bei neun Zählern.

DSG Ferlach stellt sich am Sonntag (16:00 Uhr) bei SC Launsdorf vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt FC Eisenkappel SC St. Veit.

Unterliga Ost: DSG Ferlach – FC Eisenkappel, 1:3 (1:1)

93 Florian Opietnik 1:3

47 Florian Opietnik 1:2

27 Rudi Kustec 1:1

18 Andreas Bernhard Schritliser 1:0

