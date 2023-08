Sonntagsmatinee: SC St. Stefan ringt Grafenstein nieder

Details Sonntag, 27. August 2023 14:33

Im Spiel von SC jobcreativ St. Stefan gegen TSV Grafenstein gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von SC St. Stefan. Das Match war reich an Höhepunkten und die Hausherren verstanden zu überraschen, fügten dem Gast am sechsten Spieltag in der Unterliga Ost die zweite Saison-Pleite zu.

Zwei Anschlusstreffer ohne zählbaren Erfolg

Das 1:0 von SC jobcreativ St. Stefan bejubelte Jakob Elias Poms (7.). Mirel Sinanovic ließ sich in der 17. Minute nicht zweimal bitten und verwertete einen Abstauber zum 2:0 für den Gastgeber. Hernach kamen die Gäste zu einigen brauchbaren Einschusschancen. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Sinanovic legte in der 59. Minute zum 3:0 für SC St. Stefan nach, traf aus einem Konter zur Vorentscheidung. Eine starke Leistung zeigte Bernhard Walzl, der sich mit einem Doppelpack für TSV Grafenstein erkenntlich zeigte (81./93.) - sein Aufbäumen allerdings brachte keine Kehrtwende mehr mich sich. Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung und zahlreichen Chancen im Verlauf der Partie schaffte es der Gast nicht mehr, etwas Zählbares zu erringen.

Am kommenden Samstag trifft SC jobcreativ St. Stefan auf FC St. Michael/Lav, Grafenstein spielt tags zuvor gegen den SV M&R Feldkirchen.

Unterliga Ost: SC jobcreativ St. Stefan – TSV Grafenstein, 3:2 (2:0)

93 Bernhard Walzl 3:2

81 Bernhard Walzl 3:1

59 Mirel Sinanovic 3:0

17 Mirel Sinanovic 2:0

7 Jakob Elias Poms 1:0

