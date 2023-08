Sele Zell feiert nach Turnaround Heimsieg gegen ASKÖ Mittlern

Details Sonntag, 27. August 2023 19:25

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen Sele Zell und ASKÖ Mittlern an diesem sechsten Spieltag. Die Ausgangslage sprach für DSG Sele Zell, was sich final auch bestätigte, doch lagen die Gäste nach 45 Minuten gar noch in Rückstand, drehten die Partie erst im zweiten Abschnitt.

Kehrtwende in Hälfte zwei

Mittlern ging vor 200 Zuschauern in Führung. Andreas Dlopst war es, der in der 21. Minute zur Stelle war und einen Freistoß wunderbar in den Maschen unterbrachte. Zur Pause hatte der Gast eine hauchdünne Führung inne.

Halbzeitstand zwischen Zell und Mittlern 0:1. Mittlern ging durch einen Freistoß durch Dlopst in Führung und war in den ersten 30 Minuten auch überlegen. In den letzten 15 Minuten in der 1.Halbzeit wurde Zell aber immer stärker, spielte die Offensivaktionen aber sehr schwach zu Ende und so kam die Heimelf zu keiner Topchance in der ersten Hälfte. Mario Opietnik, Ticker-Reporter

Filip Oraze schockte ASKÖ Mittlern und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Sele Zell (52./87.). Beim 1:1 war der Angreifer per Kopf zur Stelle, beim 2:1 verlor die gegnerische Hintermannschaft ihn aus den Augen und er traf abermals via Kopfball. Am Schluss gewann DSG Sele Zell gegen Mittlern.

Zell gewinnt also gegen Mittlern mit 2:1. Beide Mannschaften hatten Phasen im Spiel wo sie stärker waren, doch Zell konnte in der Schlussphase als sich beide Mannschaften neutralisierten und alles nach einem Unentschieden ausgeschaut hat nochmal treffen. Zell profitierte heute auch von der unterdurchschnittlichen Leistung von Pupovic der völlig überfordert gefühlt jeden Zweikampf verlor. Mario Opietnik, Ticker-Reporter

Nur einmal gab sich Sele Zell bisher geschlagen. Seit fünf Begegnungen haben die Gastgeber das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

ASKÖ Mittlern musste schon 16 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. In dieser Saison sammelte ASKÖ Mittlern bisher zwei Siege und kassierte vier Niederlagen. Mittlern baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

DSG Sele Zell setzte sich mit diesem Sieg von ASKÖ Mittlern ab und belegt nun mit elf Punkten den vierten Rang, während Mittlern weiterhin sechs Zähler auf dem Konto hat und den 13. Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Samstag (17:00 Uhr) reist Sele Zell zu SV Dolomit Eberstein, tags zuvor begrüßt ASKÖ Mittlern Annabichler Sportverein vor heimischem Publikum. Anstoß ist um 19:00 Uhr.

Unterliga Ost: DSG Sele Zell – ASKÖ Mittlern, 2:1 (0:1)

87 Filip Oraze 2:1

52 Filip Oraze 1:1

21 Andreas Dlopst 0:1

