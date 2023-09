Erfolgslauf von St. Michael/B. endet bei St. Andrä am Freitagabend

Details Freitag, 01. September 2023 22:42

St. Andrä / Lav. kam gegen den ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg zu einem klaren 4:1-Erfolg, obwohl die Gäste mit breiter Brust und vier ungeschlagenen Partien am Stück angereist waren. Die Partie ging am Freitag an Spieltag sieben der Unterliga Ost über die Bühne.

Zweite Halbzeit im Zeichen der Hausherren

Das erste Tor des Spiels ging an den St. Michael/Bl. Allerdings gelang dies nur mithilfe von St. Andrä / Lav, denn Unglücksrabe Sebastian Raphael Lippitz beförderte den Ball ins eigene Netz (8.). Für das erste Tor von St. Andrä / Lav. war Emilio Peter Pirker verantwortlich, der in der 32. Minute via Distanzschuss das 1:1 besorgte. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Fabian Vallant stellte die Weichen für St. Andrä / Lav. auf Sieg, als er in Minute 52 mit dem 2:1 durch einen Heber zur Stelle war. Der Referee schickte Rene Partl von St. Michael/Bl. mit glatt Rot zum Duschen (56.). Das 3:1 für St. Andrä / Lav. stellte neuerlich Pirker sicher. In der 77. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie und sorgte in numerischer Überzahl wohl für die Entscheidung. Die Gastgeber schraubten das Ergebnis in der 88. Minute mit dem 4:1 in die Höhe - Jonathan Müller besorgte via Kopfball den Endstand. Am Schluss gewann St. Andrä / Lav. gegen den ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg.

St. Andrä / Lav. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte St. Andrä / Lav. im Klassement nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz.

Der St. Michael/Bl. besetzt momentan mit elf Punkten den fünften Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 12:12 ausgeglichen. Der Gast baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Am kommenden Samstag tritt St. Andrä / Lav. beim SK Maria Saal an, während St. Michael/Bl. einen Tag zuvor TSV Grafenstein empfängt.

Unterliga Ost: St. Andrä / Lav. – ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg, 4:1 (1:1)

88 Jonathan Mueller 4:1

77 Emilio Peter Pirker 3:1

52 Fabian Vallant 2:1

32 Emilio Peter Pirker 1:1

8 Eigentor durch Sebastian Raphael Lippitz 0:1

