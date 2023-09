Dritter Vollerfolg für ASKÖ Mittlern gelingt gegen Annabichler SV

Details Freitag, 01. September 2023 22:46

Mit 0:3 verlor Annabichler Sportverein am vergangenen Freitag deutlich gegen Mittlern, als man einander im Zuge der 7. Runde in der Unterliga Ost gegenüberstand.

Souveräner Heimerfolg

Andreas Dlopst brachte den Gastgeber in der 26. Minute nach vorn, indem er nach ausgeglichener Anfangsphase das 1:0 besorgte. Matthias Woschitz schoss die Kugel zum 2:0 für Mittlern über die Linie (35.). Mit der Führung für ASKÖ Mittlern ging es in die Halbzeitpause - diese entsprach soweit auch dem Gebotenen. Eldar Lisic besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für Mittlern (71.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen siegte ASKÖ Mittlern gegen Annabichler SV.

Mittlern muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Angriff von ASKÖ Mittlern wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 18-mal zu. In dieser Saison sammelte ASKÖ Mittlern bisher drei Siege und kassierte vier Niederlagen.

Insbesondere an vorderster Front kommt der Gast nicht zur Entfaltung, sodass nur sieben erzielte Treffer auf das Konto von Annabichler Sportverein gehen. Die bisherige Saisonbilanz von Annabichler SV bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und vier Pleiten schwach. In den letzten fünf Begegnungen holte Annabichler Sportverein insgesamt nur vier Zähler.

Mit diesem Sieg zog Mittlern an Annabichler SV vorbei auf Platz acht. Annabichler Sportverein fiel auf die zwölfte Tabellenposition.

Am kommenden Samstag tritt ASKÖ Mittlern bei DSG Ferlach an, während Annabichler SV einen Tag zuvor SV Dolomit Eberstein empfängt.

Unterliga Ost: ASKÖ Mittlern – Annabichler Sportverein, 3:0 (2:0)

71 Eldar Lisic 3:0

35 Matthias Woschitz 2:0

26 Andreas Dlopst 1:0

