Sirnitz seit sechs Spielen sieglos - Heimpleite in vogelwildem Match gegen Maria Saal

Details Samstag, 02. September 2023 21:44

SGA Sirnitz und der SK Maria Saal lieferten sich ein wahres Torfestival, das am Samstag im Rahmen der 7. Runde in der Unterliga Ost schließlich mit 3:4 endete.

Sieben Tore münden im Sieg der Gäste

Sirnitz legte los wie die Feuerwehr und kam vor 100 Zuschauern durch Daniel Krassnitzer in der zweiten Minute eiskalt zum Führungstreffer. Das Heimteam baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Raphael Wintersteiger beförderte den Ball in der 21. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung von SGA Sirnitz auf 2:0. Denis Tomic traf zum 1:2 zugunsten von Maria Saal (27.) durch einen abgefälschten Schussball. Der Gast traf in Minute 41 durch einen herrlichen Fallrückzieher von Günther Zussner zum Ausgleich. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Durchsetzungsstark zeigte sich der SK Maria Saal, als Marcel Lukic (57.) und Tomic (64.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Philipp Pechmann war es, der in der 79. Minute das Spielgerät im Gehäuse des Gasts unterbrachte. Am Ende schlug Maria Saal Sirnitz auswärts.

Persönliches Fazit zum Spiel: Die Sirnitzer starten druckvoll in die Partie und können verdient mit 2:0 in Führung gehen. Sie erspielen sich einige Chancen, der Schiedsrichter entscheidet aber noch öfter auf Abseits. Praktisch aus dem Nichts können die Gäste auch auf der Anzeigetafel anschreiben und vor der Pause sogar eine ihre wenigen Chancen zum Ausgleich nutzen. In der zweiten Hälfte nutzen die Gäste ihre Chancen erneut eiskalt, können insgesamt vier Mal in Folge treffen und fahren die ersten drei Punkte der Saison ein. Sirnitz kommt zwar nochmal auf ein Tor Unterschied näher, aber der Ausgleich gelingt nicht mehr. Katharina Blasge, Ticker-Reporter

SGA Sirnitz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für Sirnitz gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von fünf Punkten aus vier Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen den SK Maria Saal – SGA Sirnitz bleibt weiter unten drin. In der Verteidigung von Sirnitz stimmt es ganz und gar nicht: 20 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. In den letzten fünf Partien ließ SGA Sirnitz zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich einen.

Die drei Punkte brachten für Maria Saal keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Mit 21 Toren fing sich der SK Maria Saal die meisten Gegentore in der Unterliga Ost ein. Nur einmal ging Maria Saal in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Mit nun schon vier Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten von Sirnitz alles andere als positiv. Der SK Maria Saal fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein.

Nächster Prüfstein für SGA Sirnitz ist auf gegnerischer Anlage DSG Sele Zell (Samstag, 16:30 Uhr). Maria Saal misst sich am gleichen Tag mit St. Andrä / Lav.

Unterliga Ost: SGA Sirnitz – SK Maria Saal, 3:4 (2:2)

79 Philipp Pechmann 3:4

64 Denis Tomic 2:4

57 Marcel Lukic 2:3

41 Guenther Zussner 2:2

27 Denis Tomic 2:1

21 Eigentor durch Raphael Wintersteiger 2:0

2 Daniel Krassnitzer 1:0

