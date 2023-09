Maria Saal zuhause weiter punktlos: Pleite gegen St. Andrä

Details Samstag, 09. September 2023 21:09

St. Andrä / Lav. setzte sich am Samstag im Zuge der 8. Runde in der Kärntner Liga gegen Maria Saal mit 3:0 durch. Damit wurde St. Andrä / Lav. der Favoritenrolle vollends gerecht.

Souveräner Auswärtssieg

Marc Strutz trug sich in der 22. Spielminute in die Torschützenliste ein - er traf aus 14 Metern, nachdem die gegnerische Hintermannschaft unzureichend geklärt hatte, 0:1. St. Andrä / Lav. hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Maximilian Gollner versenkte die Kugel zum 2:0 (55.) - besorgte vom Elfmeterpunkt den komfortablen Zwei-Tore-Polster. Andreas Martin Tatschl brachte St. Andrä / Lav. in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (60.). Am Ende behielt St. Andrä / Lav. gegen den SK Maria Saal die Oberhand.

Der Heimfluch hält an: Maria Saal bleibt zu Hause weiter ohne Punktgewinn. Mit nur drei Zählern auf der Habenseite ziert die Heimmannschaft das Tabellenende der Unterliga Ost. In der Defensive drückt der Schuh beim SK Maria Saal, was in den 24 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. In dieser Saison sammelte Maria Saal bisher einen Sieg und kassierte sieben Niederlagen. Die letzten Auftritte waren mager, sodass der SK Maria Saal nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

St. Andrä / Lav. holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Im Klassement machte der Gast einen Satz und rangiert nun auf dem vierten Platz. Vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von St. Andrä / Lav. bei. St. Andrä / Lav. befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Nach der klaren Niederlage gegen St. Andrä / Lav. ist Maria Saal weiter das defensivschwächste Team der Unterliga Ost.

Nächster Prüfstein für den SK Maria Saal ist auf gegnerischer Anlage TSV Grafenstein (Samstag, 16:00 Uhr). Tags zuvor misst sich St. Andrä / Lav. mit DSG Sele Zell (19:00 Uhr).

Unterliga Ost: SK Maria Saal – St. Andrä / Lav, 0:3 (0:1)

60 Andreas Martin Tatschl 0:3

55 Maximilian Gollner 0:2

22 Marc Strutz 0:1

