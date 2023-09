Sirnitz weist Sele Zell in Torfestival in die Schranken

Details Samstag, 09. September 2023 21:13

SGA Sirnitz gewann bei DSG Sele Zell im Zuge der 8. Runde in der Unterliga Ost deutlich mit 5:2. Für die Gäste geht dieser Erfolg mit dem zweiten Saisonsieg einher.

Unterhaltsamer Schlagabtausch

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Anze Jelar sein Team in der 13. Minute, als er das 1:0 für das Heim-Team erzielte. Daniel Krassnitzer traf zum 1:1 zugunsten von Sirnitz (23.). Der Treffer zum 2:1 sicherte Sele Zell nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Jelar in diesem Spiel (26.). Die Gastgeber mussten den Treffer von Martin Hinteregger zum 2:2 hinnehmen (35.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Dem 3:2 durch Adriano Bilandzija (53.) ließen Marco Huber (86.) und Benjamin Katholnig (89.) weitere Treffer für SGA Sirnitz folgen - damit war die Messe unmittelbar vor dem Schlusspfiff natürlich längst gelesen. Am Ende nahm Sirnitz bei DSG Sele Zell einen Auswärtssieg mit.

Für Sele Zell gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sieben Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Durch diese Niederlage fällt DSG Sele Zell in der Tabelle auf Platz sechs zurück. Sele Zell verbuchte insgesamt drei Siege, drei Remis und zwei Niederlagen.

Bei SGA Sirnitz präsentierte sich die Abwehr angesichts 22 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (21). Der Gast holte auswärts bisher nur drei Zähler. Die drei Punkte brachten Sirnitz in der Tabelle voran. SGA Sirnitz liegt nun auf Rang 14. Zwei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat Sirnitz momentan auf dem Konto. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte SGA Sirnitz endlich wieder einmal drei Punkte.

Freitag, den 15.09.2023 tritt DSG Sele Zell bei St. Andrä / Lav. an (19:00 Uhr), einen Tag später (16:00 Uhr) muss Sirnitz seine Hausaufgaben auf heimischem Terrain gegen Annabichler Sportverein erledigen.

Unterliga Ost: DSG Sele Zell – SGA Sirnitz, 2:5 (2:2)

89 Benjamin Katholnig 2:5

86 Marco Huber 2:4

53 Adriano Bilandzija 2:3

35 Martin Hinteregger 2:2

26 Anze Jelar 2:1

23 Daniel Krassnitzer 1:1

13 Anze Jelar 1:0

